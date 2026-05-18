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WSL 2025-26 Team of the Season gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Khadija Shaw, Alessia Russo y el Equipo de la Temporada 2025-26 de la Superliga Femenina de GOAL

WSL Serie Primavera
K. Shaw
A. Russo
L. Hemp
V. Miedema
K. McCabe
K. Casparij
T. Koga
Manchester City Women
Arsenal Women
Brighton & Hove Albion Women
Tottenham Hotspur Women
Aston Villa Women
C. Nnadozie
J. Rose
Y. Hasegawa
FEATURES
Women's football
K. Hanson

Como era de esperar, el Manchester City domina el Equipo de la Temporada 2025-26 de la Superliga Femenina de GOAL, tras ganar su primer título en diez años sin necesidad de jugar la última jornada. El resto del once refleja lo interesante de esta campaña.

Aunque suelen ocupar los puestos vacantes jugadores de los otros clubes del «Big Four» de la WSL, no hay representación del Chelsea, cuya racha de seis títulos consecutivos terminó este año, ni del Manchester United, subcampeón la temporada pasada pero sin repetir éxito esta vez.

En su lugar, tres de las otras cinco jugadoras juegan en equipos fuera del ‘Big Four’, según el Equipo de la Temporada 2025-26 de la WSL de GOAL.

  • Chiamaka Nnadozie Brighton Women 2025-26Getty Images

    Portero: Chiamaka Nnadozie (Brighton)

    Podría decirse que ha sido el fichaje estrella de la temporada de la WSL: este año no ha habido mejor portera en la división que Chiamaka Nnadozie, que ha brillado con luz propia desde su llegada al Brighton el verano pasado.

    Su agresividad en el posicionamiento convenció al técnico Dario Vidosic, y esa cualidad sigue marcando su juego. «Saber que al entrenador le gusta algo que a mí me encanta hacer me dio confianza», declaró al inicio de la temporada.

    Gracias a sus múltiples cualidades, ha permitido que el Brighton mejore rápidamente su defensa: de 41 goles encajados en 22 partidos en la 2024-25 a 27 en la presente temporada, con sus paradas como factor decisivo.

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  • Kerstin Casparij Man City Women 2025-26Getty Images

    LD: Kerstin Casparij (Manchester City)

    Ninguna jugadora de la WSL dio más asistencias la temporada pasada que Kerstin Casparij, quien brilló en su cuarta campaña con el Manchester City.

    Con un récord personal de tres goles y siete asistencias, la lateral personificó el estilo de juego de Andree Jeglertz: vertical y directo. Además, seis de esas diez participaciones llegaron ante los otros cuatro primeros, demostrando su regularidad en los duelos clave.

    Aun así, la jugadora de 25 años no descuidó sus labores defensivas: su ida y vuelta constante por la banda derecha aportó equilibrio y contribuyó al título.

  • Toko Koga Tottenham Women 2025-26Getty Images

    CB: Toko Koga (Tottenham)

    Toko Koga llegó al Tottenham con 19 años y, en nueve meses, se ha convertido en una de las mejores centrales de la WSL.

    «Para alguien que llegó con 19 años y acaba de cumplir 20, está rindiendo a un nivel altísimo», declaró la semana pasada el entrenador de los Spurs, Martin Ho, tras ganar la internacional japonesa el premio a la Jugadora de la Temporada otorgado por los aficionados adultos del club. «Su madurez y comprensión del fútbol están muy por encima de su edad; su carácter y personalidad son excepcionales para nosotros y está jugando muy por encima de lo esperado».

    Su margen de mejora ilusiona a jugadora, club y país, y la japonesa se perfila como pieza clave para que el Tottenham siga creciendo.

  • Jade Rose Man City Women 2025-26Getty Images

    CB: Jade Rose (Manchester City)

    Jade Rose, fichaje estelar del verano y una de las mejores centrales de la WSL la pasada temporada, se ha adaptado a la perfección a su nueva vida en el Manchester City. En su debut profesional, la canadiense tardó unas semanas en ganarse un lugar en el once de Jeglertz, pero desde entonces no volvió a mirar atrás: jugó todos los minutos y ayudó al City a ganar la WSL por primera vez en diez años.

    Su calidad queda clara para su compañera Khadija Shaw, ganadora de la Bota de Oro de la liga, que sabe lo que se necesita para ser una defensora de primer nivel, dada su experiencia enfrentándose a ellas: «En los próximos años podría convertirse en una de las mejores defensas del mundo. Solo necesita creer en ello; yo la veo cada día y sé cómo actúa dentro y fuera del campo».

    No hay mayor elogio, y es totalmente merecido, pues Rose ha brillado en su primer año en la WSL.

  • Katie McCabe Arsenal Women 2025-26Getty Images

    LD: Katie McCabe (Arsenal)

    Katie McCabe jugó como lateral izquierda, central e incluso en el centro del campo con el Arsenal esta temporada. Su inteligencia futbolística ayudó a una defensa mermada por lesiones a encajar menos goles que nadie en la liga, pese a los constantes cambios de plantilla.

    En su puesto natural, lateral izquierda, mostró gran regularidad: aportó en ataque y mantuvo su solidez defensiva. Sus números lo confirman: está entre las cinco primeras del Arsenal en pases clave, pases precisos en el último tercio, entradas, despejes, intercepciones y bloqueos.

    Por eso muchos aficionados de los Gunners se entristecieron al verla marchar al final de la temporada, pues su talento podría beneficiar ahora a un rival nacional: el Manchester City.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    CM: Yui Hasegawa (Manchester City)

    Es difícil explicar lo buena que es Yui Hasegawa. Esta pequeña centrocampista, con varios años en la élite, llegó al Manchester City en 2022 como mediapunta. De inmediato se convirtió en una creadora de juego retrasada para reemplazar a la estrella inglesa Keira Walsh, fichada por el Barcelona. Los resultados han sido espectaculares.

    «Es una de las mejores seises del mundo», afirmó Therese Sjogran, directora de fútbol del City, al inicio de la temporada, cuando Hasegawa renovó hasta 2029. «La pongo al nivel de Keira Walsh y Patri Guijarro. En nuestro estilo de juego es crucial. Una de las mejores».

    Esta temporada lo ha confirmado: su visión, su recuperación defensiva y su llegada al último tercio fueron clave en el primer título de la WSL del City en 10 años, consolidándola como una de las mejores de la liga.

  • Vivianne Miedema Man City Women 2025-26Getty Images

    Jugadora del partido: Vivianne Miedema (Manchester City)

    La temporada pasada, el entonces técnico del City, Gareth Taylor, situó a Vivianne Miedema con más frecuencia en el centro del campo. Se vio su talento en esa posición más retrasada, pero el equipo perdió equilibrio a veces. Había potencial, pero no era la estructura ideal para aprovechar al máximo a Miedema y al grupo. Las lesiones de ella y de sus compañeras no ayudaron.

    Sin embargo, Jeglertz encontró la fórmula: 15 goles y asistencias combinadas de Miedema, tercera en la WSL pese a perderse los tres últimos partidos, y una sociedad letal con Shaw que complicó a toda la liga.

    Es un placer ver a la máxima goleadora de la historia de la WSL recuperar su mejor nivel tras tres años de lesiones.

  • Alessia Russo Arsenal Women 2025-26Getty Images

    CM: Alessia Russo (Arsenal)

    Ninguna jugadora iba a desbancar a la número 9 del once ideal de GOAL, pero Alessia Russo merece, sin duda, un puesto en este equipo. Afortunadamente, la internacional inglesa ha jugado tanto de delantera como de número 10 en el Arsenal esta última temporada, por lo que es en este último puesto donde se incorpora a la alineación.

    Con 27 años, fue decisiva para las Gunners: 13 goles y 6 asistencias, solo superada por Shaw. Su adaptación a ese rol, jugando junto a Stina Blackstenius, fue clave. De hecho, la sueca también firmó su mejor campaña en la WSL.

    Con la renovación de Blackstenius y la llegada de Michelle Agyemang, la adaptación de Russo a ese rol promete un ataque aún más versátil para el futuro.

    Cuando ha liderado el ataque, su definición, instinto en el área y variedad de goles han brillado, convirtiendo esta en su temporada más prolífica.

  • Kirsty Hanson Aston Villa Women 2025-26Getty Images

    Reenvío: Kirsty Hanson (Aston Villa)

    A sus 27 años, Kirsty Hanson cambió de posición y firmó su mejor temporada goleadora: 12 tantos en 21 partidos, lo que le valió el tercer puesto en la Bota de Oro de la WSL.

    Al jugar más centrada en el sistema de Natalia Arroyo, marcó 12 tantos pese a unos goles esperados de 6,7, lo que le dio una tasa de conversión del 21 %. Solo ocho jugadoras con al menos 10 tiros superaron ese porcentaje.

    Ha sido una temporada reveladora; será fascinante ver el futuro de la internacional escocesa en su nueva posición.

  • Kerolin Khadija Shaw Rebecca Knaak Man City women 2025-26Getty Images

    FW: Khadija Shaw (Manchester City)

    Khadija Shaw lleva tiempo considerada la mejor delantera del fútbol femenino, y la pasada temporada lo confirmó: 21 goles en 22 partidos, tercera Bota de Oro consecutiva y primera medalla de campeona de la WSL.

    Además, batió el récord del hat-trick más rápido de la WSL, en la goleada 5-2 al Tottenham en marzo. Su actuación fue tan destacada que el entrenador de los Spurs, Martin Ho, la llamó «la mejor delantera del mundo con diferencia» en la rueda de prensa posterior. «Marca goles, es buena de cabeza, con los pies, de espaldas a la portería, tiene buen juego de enlace y buenos movimientos», elogió.

    Además, su trabajo defensivo —tanto en el juego aéreo como en la presión alta— la convierte en una delantera completa. Por eso, su posible salida del City resulta aún más desconcertante para el club.

  • Lauren Hemp Man City Women 2025-26Getty Images

    Reenvío: Lauren Hemp (Manchester City)

    Aunque Lauren Hemp no ha marcado ni asistido tanto esta temporada en la WSL, su eficacia es clara. Fija en el once del Manchester City pese a la competencia en las bandas, lideró la liga en pases clave y ocasiones creadas, y guió al equipo hacia su primer título.

    Gracias a ello sumó seis asistencias —solo superada por las siete de Casparij y Lynn Wilms, del Aston Villa— y su insistencia para superar a las defensas permitió al City dominar muchos partidos.

    Además, su compromiso defensivo fue notable: cuando el equipo lo necesitó, aportó trabajo sin balón y contribuyó al primer título liguero del City en una década.