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Kevin De Bruyne fue criticado por un exseleccionador de Inglaterra e Italia tras admitir que se alegra de la salida de Antonio Conte del Nápoles
Capello pide a De Bruyne que reflexione sobre su actuación
Tras los comentarios del centrocampista del Nápoles, Capello criticó sin rodeos su actitud. En Sky Sport Italia, el exentrenador de Inglaterra y el Real Madrid afirmó que las quejas del belga sobre los sistemas tácticos eran una forma de eludir su responsabilidad en una temporada difícil.
«La gente siempre culpa a los demás; deberían mirarse al espejo. ¿Llegó al equipo esperando que cambiaran todo el sistema de juego solo por él? Creo que Conte pensó en el bien del equipo con sus decisiones tácticas. Respeto mucho a De Bruyne, pero debería haberse hecho un examen de conciencia antes de hablar», declaró Capello.
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El alivio de De Bruyne ante la marcha de Conte
La polémica surgió tras una entrevista en la que el centrocampista de 34 años criticó el estilo defensivo impuesto por Conte. Aunque el club quedó segundo en la Serie A, el exjugador del Manchester City sintió que su creatividad se reprimía con el riguroso 5-4-1, más preocupado por la solidez que por el espectáculo.
Al ser preguntado si le alegraba la marcha del técnico, el centrocampista respondió sin rodeos: «¿Que si me alegro de que Conte se vaya? En mi caso, sí. Por lo que a mí respecta, no tenía por qué quedarse». Además, reconoció que la desconexión táctica y la distinta visión del fútbol entre ambos complicaron su adaptación a Italia.
El ambiente «envenenado» en el Maradona
La salida de Conte no se debió solo a desacuerdos tácticos con los jugadores estrella. Tras ganar en la última jornada al Udinese, el técnico de 56 años citó la falta de armonía interna y un ambiente fracturado en el club como motivos principales de su dimisión de mutuo acuerdo.
«En el Nápoles fallé en una cosa: no fui capaz de aportar solidez al equipo y, si no consigues hacerlo, se hace difícil competir contra otros equipos. He visto mucho veneno y quienes lo esparcen son unos fracasados. El Nápoles no necesita fracasados ni buscadores de “me gusta”; necesita gente seria que quiera al equipo como el aficionado que paga la entrada. Estas personas deberían mantenerse al margen porque son perjudiciales. He fracasado en eso y comprendí que nunca lograría cohesionar el ambiente, así que tiré la toalla», concluyó en su explosiva despedida.
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Allegri se prepara para la era posterior a Conte
Tras descartar a Conte, el presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, actuó rápido para encontrar un reemplazo. Según informes, el club busca a Massimiliano Allegri, exentrenador del AC Milan, para calmar un vestuario en conflicto. Para De Bruyne, su llegada es una oportunidad de reiniciar, si logra convencer al nuevo técnico de que aún es el creador de juego que dominó la Premier League.