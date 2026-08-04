El año pasado tuvimos muchas de esas operaciones, ya que Manchester United y Manchester City protagonizaron algo parecido a un intercambio, con Grace Clinton y Jess Park cambiando de club, mientras London City Lionesses estableció un nuevo récord mundial con el fichaje de Grace Geyoro procedente del Paris Saint-Germain. Las grandes cantidades volverán a ser algo a lo que habrá que estar atentos este verano también, con la sueca prodigio Felicia Schroder habiéndose unido ya al Real Madrid en una operación de enorme magnitud.
Schroder es una de las que, sin haber terminado contrato, se ha movido, con nombres como la delantera del PSG Romee Leuchter y la atacante del Chelsea Mayra Ramirez entre otras que podrían salir si sus clubes reciben la oferta adecuada. A eso hay que sumar todas las agentes libres que firmarán por nuevos clubes, con Putellas, Stanway y Beth Mead entre las que han cambiado de equipo tras agotar sus contratos.
Algunos traspasos salen bien para todas las partes, pero muchos no, y la toma de decisiones de al menos uno de los clubes o incluso de la propia jugadora acaba generando sorpresa. GOAL está aquí, por tanto, para que sepas quién sale mejor parado de cada gran operación en el fútbol femenino. A lo largo del mercado de verano, iremos calificando cada fichaje a medida que se produzca, para que puedas seguir quiénes son los grandes ganadores, y perdedores, del periodo entre temporadas.
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