Para el Arsenal: Es una pena que Harbert tenga que marcharse a otro sitio para seguir con su desarrollo, porque daba la sensación de que tenía un camino hacia el primer equipo del Arsenal. El club londinense sí cuenta con derecho de tanteo sobre la centrocampista de cara al futuro, lo cual es mejor que nada, pero su salida sí parece una señal de un problema más amplio que tiene la Women's Super League a la hora de dar oportunidades al talento de casa. Ese es un terreno en el que el Arsenal ha logrado generar casos de éxito pese a esas dificultades, pero la salida de Harbert es un recordatorio de lo complicado que resulta. Con las incorporaciones de Stanway y Reuteler este verano, sus opciones esta temporada siempre iban a ser limitadas y, por tanto, el club pierde a una gran jugadora joven que conoce extremadamente bien la forma de trabajar del Arsenal. Nota: D

Para el San Diego Wave: La NWSL es, en general, una de las mejores ligas para dar oportunidades al talento joven, y el Wave es uno de sus equipos punteros. Tiene sentido, por tanto, que se haya movido para incorporar a otra promesa adolescente como Harbert, sobre todo porque quien está al mando en San Diego es el exentrenador del Arsenal Jonas Eidevall. Eidevall hizo debutar a Harbert con el Arsenal hace dos años, pero después no tuvo muchas oportunidades de trabajar con ella, ya que solo unos meses más tarde dejó su cargo en el club del norte de Londres. Ahora sí tiene esa oportunidad, mientras busca integrar a una de las centrocampistas jóvenes mejor valoradas del fútbol en un equipo de San Diego que ya cuenta con varias adolescentes en el núcleo de su plantilla. Si puede permitirle florecer y desarrollarse de la manera en que mucha gente cree que puede hacerlo, el Wave tendrá una futbolista de primer nivel en el centro del campo que no hará otra cosa que mejorar. Nota: B

Para Harbert: Después de cuatro cesiones lejos del Arsenal, incluida una al final de la pasada temporada en el Everton que le dejó una sola aparición, es comprensible que Harbert quisiera buscar en otro lugar una oportunidad para abrirse paso en el fútbol sénior de primer nivel. Dejar la WSL, donde las oportunidades son limitadas, y marcharse a la NWSL, donde son más frecuentes, para unirse a un entrenador que claramente cree en su fútbol es un movimiento inteligente y uno del que espera sacar rédito en su desarrollo a largo plazo. Harbert ya conoce un poco la liga, después de haber pasado tiempo cedida en el Portland Thorns el año pasado, y eso también debería ayudarle a asentarse en la competición y adaptarse a un gran cambio. Nota: A