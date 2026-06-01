¡Katie McCabe ficha por el Chelsea! La capitana de Irlanda llega gratis tras dejar el Arsenal

La futbolista irlandesa de 30 años, una de las más regulares de Europa, ha firmado con Chelsea hasta 2029, con opción a un año más. Su llegada refuerza la lucha del club por mantener el dominio en la WSL.

Su llegada a Kingsmeadow reafirma la ambición del Chelsea. Tras casi una década en el norte de Londres, la lateral desafía a sus excompañeras y refuerza la pugna por el título de la WSL, donde los Blues aspiran a seguir dominando.