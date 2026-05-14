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Arsenal v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

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Katie McCabe deja el Arsenal tras 11 años; los Gunners confirman su salida este verano

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K. McCabe
Women's football

El Arsenal ha confirmado que Katie McCabe dejará el club al final de la temporada, al expirar su contrato. La capitana de la República de Irlanda, de 30 años, se va del norte de Londres como una leyenda tras jugar más de 300 partidos y ganar todos los títulos posibles, incluidas la Liga de Campeones Femenina de 2025 y la Copa de Campeones de la FIFA de 2026.

  • Una etapa legendaria llega a su fin

    ElArsenal ha anunciado que McCabe dejará el club al final de esta temporada, tras más de una década llena de títulos. Llegó en 2015 con 30 años procedente del Shelbourne y se marcha como un icono tras 305 partidos y 37 goles.

    La directora de fútbol femenino, Clare Wheatley, le rindió homenaje: «Durante más de una década en el Arsenal, Katie ha aportado una contribución significativa y duradera a la historia y el éxito de nuestro club. Ha liderado con pasión y compromiso, dándolo todo por el escudo y forjando un vínculo especial con nuestros aficionados. Se marcha como una leyenda y estamos orgullosos del camino recorrido juntos».

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    Un pleno de títulos

    En 11 años con el Arsenal, McCabe ganó una FA Cup, una Superliga Femenina, tres Copas de la Liga y la Liga de Campeones Femenina 2025.

    En su última temporada completó el palmarés al ganar la Copa de Campeones de la FIFA en febrero de 2026, lo que garantiza que McCabe deje al club habiendo conquistado todos los títulos posibles y consolida su legado como una de las jugadoras más exitosas que jamás haya vestido la camiseta rojiblanca.

  • El talento individual y la conexión con los aficionados

    McCabe destaca por su calidad y estilo agresivo. Fue elegida Jugadora de la Temporada del Arsenal en 2020-21 y 2022-23, y su actuación europea le valió un lugar en el Equipo de la Temporada de la Liga de Campeones Femenina 2022-23.

    La futbolista dublinesa se ganó el corazón de la afición del Arsenal gracias a su estilo enérgico y a su pierna izquierda de talla mundial. Comenzó su carrera bajo distintos entrenadores, lideró al equipo y, tras un breve paso por el Glasgow City en 2017, regresó para convertirse en pieza clave del primer equipo.

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    Éxito internacional con Irlanda

    Además de dominar la escena nacional en Inglaterra, McCabe ha sido la abanderada de la República de Irlanda. Como capitana de la selección, ha jugado 105 partidos y marcado 34 goles, y es famosa por llevar a su país a su primera Copa del Mundo Femenina en 2023. En ese torneo, marcó el primer gol de Irlanda en una Copa del Mundo con un espectacular disparo de esquina ante Canadá.

    Al cerrar su etapa en la WSL con el Arsenal, el club le agradeció su servicio y añadió: «Todo el mundo en el Arsenal le desea a Katie lo mejor en su próxima etapa».

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