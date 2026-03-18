Kasper Schmeichel, exganador de la Premier League, teme que su carrera haya llegado a su fin tras sufrir una dolorosa lesión

Si finalmente este resulta ser el final, Schmeichel se retirará con uno de los palmarés más respetados del fútbol moderno en la portería. Fue el pilar fundamental del Leicester City que completó la historia definitiva del equipo revelación al ganar la Premier League en la temporada 2015-16, y cinco años más tarde añadió a su palmarés una medalla de campeón de la FA Cup. Desde que dejó el King Power Stadium, ha jugado en el Niza y el Anderlecht antes de trasladarse a Glasgow para fichar por el Celtic de Martin O'Neill en 2024.

Schmeichel tiene programada su primera operación este viernes, lo que marcará el inicio de un largo y difícil camino de vuelta a la forma física. Aunque las probabilidades están en contra de que un jugador de su edad se recupere de una lesión tan grave, se niega a renunciar a la esperanza de un último capítulo bajo los palos. «Voy a darlo absolutamente todo para ver si puedo volver. Probablemente sería una de las mayores hazañas de mi carrera si pudiera recuperarme de una lesión como esta. Voy a luchar, voy a intentarlo todo», concluyó.