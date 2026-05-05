Kovac ha desmentido los rumores sobre un enfrentamiento con Adeyemi y ha resaltado su gran potencial: el internacional alemán ha marcado 10 goles y dado cinco asistencias en 37 partidos esta temporada.

Varios clubes ingleses, como Manchester United y Newcastle, lo siguen, pero el Dortmund apuesta por la estabilidad bajo Kovac.

«Puede ser un gran futbolista si afina detalles. Debe creer más en mí, trabajar su precisión y ser meticuloso. Tiene talento; ahora debe esforzarse, ajustar matices y aprovechar cada minuto de entrenamiento», afirmó Kovac.