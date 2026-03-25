Kai Rooney ayuda al Manchester United Sub-16 a hacerse con el título de la Premier League ante la mirada de sus orgullosos padres, Wayne y Coleen

La excepcional temporada de la cantera del United alcanzó otro punto álgido el martes por la noche, cuando el equipo sub-16 se impuso al Burnley y se alzó con el Premier League Shield. En el campo de entrenamiento del club en Carrington, los jóvenes «Reds» ofrecieron una actuación disciplinada que les valió una victoria por 2-0 y consolidó aún más la reputación del club en la formación de talentos de primer nivel. Wayne, el máximo goleador de todos los tiempos del club, estuvo presente para presenciar la contribución de su hijo a la victoria, junto a su esposa Coleen y su hijo menor, Cass. La victoria supone un nuevo trofeo para una cantera que actualmente domina en múltiples categorías de edad a nivel nacional.







