CM grafica Zhegrova Juventus 2025 26 16 9Getty Images

Juventus, Zhegrova decepciona, puede marcharse: cuánto se necesita para evitar la pérdida de valor y quién lo quiere

La società bianconera está decepcionada y piensa en vender al kosovar: todas las cifras y quién está interesado.

Edon Zhegrova es una de las grandes decepciones de la temporada de la Juventus, junto con Jonathan David y Lois Openda. Tres indicios importantes que resumen el mercado de fichajes del verano pasado de la Vecchia Signora: un medio fracaso. 

Aparte de las condiciones físicas (pubalgia) que han condicionado su preparación y la primera parte de la temporada, Zhegrova ha decepcionado con respecto a las grandes expectativas que el club, los entrenadores y los aficionados habían depositado en él. Las cifras hablan claro e inequívocamente: 20 partidos, solo uno como titular (con el Pafos en la Liga de Campeones), ningún gol, ninguna asistencia, un total de 445 minutos en el campo (una media de 22 minutos en los 20 partidos en los que ha jugado el kosovar).


    En estos partidos, Zhegrova demostró poseer una buena técnica, con «números» más propios del fútbol freestyle que del fútbol convencional, pero con muy poca eficacia, asociada a una escasa capacidad para interpretar los partidos y su posición dentro de ellos a nivel táctico, y a una propensión aún más deficitaria a la fase defensiva. En la memoria quedan sobre todo dos momentos destacados: una sangrienta pérdida de balón al intentar un regate en su propio campo en el Juventus-Roma 2-1, con el consiguiente gol de los rivales, y sobre todo la gran ocasión de gol fallada en el Juventus-Galatasaray 3-2, con 3-0 a favor de los bianconeri.

    Ahora la Juventus se pregunta sobre el futuro de Zhegrova, con la idea común entre la directiva y el entrenador de que el exjugador del Lille no es una de las piezas fundamentales sobre las que construir el futuro. Por lo tanto, la Vecchia Signora evaluará cuidadosamente las posibles ofertas, con el objetivo de evitar una pérdida de valor. No es fácil, ya que para alcanzar este objetivo, Zhegrova debería ser vendido por no menos de 11,4 millones. Resumamos las cifras en juego. 

    En primer lugar, recordemos los términos del acuerdo con el que, el 1 de septiembre de 2025, la Juventus anunciaba la compra de Zhegrova al Lille: «Juventus Football Club S.p.A. comunica que ha llegado a un acuerdo con el club LOSC Lille para la adquisición definitiva de los derechos deportivos del futbolista Edon Zhegrova, por un importe de 14,3 millones de euros, pagaderos en cuatro ejercicios, además de gastos accesorios por valor de 1,2 millones de euros. Además, se prevén primas por un importe no superior a 3 millones de euros, al alcanzar determinados objetivos deportivos. La Juventus ha firmado con el propio futbolista un contrato de prestación deportiva hasta el 30 de junio de 2030».

    Zhegrova tiene un impacto por el coste de la amortización anual de 2,86 millones y, por lo tanto, al cederlo tras solo una temporada desde su llegada a Turín, la cifra que permite a la Juventus cederlo sin registrar una minusvalía en el balance es de 11,4 millones. Además, hay que tener en cuenta que el kosovar tiene un salario bruto de 4,6 millones de euros por temporada hasta 2030, por lo que quien quiera comprarlo debería garantizarle al menos las mismas cifras y la misma duración.

    Sí, pero ¿hay alguien interesado en comprarlo? Por el momento no hay ningún interés concreto, solo un tímido sondeo por parte del Everton. En cualquier caso, Zhegrova sigue despertando el interés de los operadores del mercado de la Ligue 1 francesa y de la Superliga suiza, dos ligas en las que el jugador de la Juventus, nacido en 1999, ha tenido un buen rendimiento (107 partidos y 26 goles con el Lille, 74 partidos y 11 goles con el Basilea). 

