Juventus, Zhegrova decepciona, puede marcharse: cuánto se necesita para evitar la pérdida de valor y quién lo quiere

Edon Zhegrova es una de las grandes decepciones de la temporada de la Juventus, junto con Jonathan David y Lois Openda. Tres indicios importantes que resumen el mercado de fichajes del verano pasado de la Vecchia Signora: un medio fracaso.

Aparte de las condiciones físicas (pubalgia) que han condicionado su preparación y la primera parte de la temporada, Zhegrova ha decepcionado con respecto a las grandes expectativas que el club, los entrenadores y los aficionados habían depositado en él. Las cifras hablan claro e inequívocamente: 20 partidos, solo uno como titular (con el Pafos en la Liga de Campeones), ningún gol, ninguna asistencia, un total de 445 minutos en el campo (una media de 22 minutos en los 20 partidos en los que ha jugado el kosovar).