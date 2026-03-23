Juventus y Spalletti, muchas cosas por aclarar: los puntos clave y cómo cambia el mercado sin la Liga de Campeones

La Juventus ha apostado por la continuidad: Luciano Spalletti está listo para renovar hasta 2027 (con opción de prórroga) antes de Semana Santa, a pesar del empate con el Sassuolo, que no ha influido en las estrategias. El club considera que el entrenador es la persona adecuada para devolver inmediatamente a los bianconeri a la competitividad en Italia, sin más reestructuraciones, incluso en caso de que no se clasifiquen para la próxima Liga de Campeones.





No hay un plan alternativo: la propiedad está satisfecha y en los próximos días se definirán los últimos detalles. Spalletti, por su parte, pide total claridad, según se lee en Tuttosport:autonomía técnica, pleno apoyo a la construcción de un equipo listo para ganar de inmediato y un mercado sin interferencias externas. El objetivo es evitar malentendidos del pasado (cuando, por ejemplo, Tudor pidió a Kolo Muani y el club le fichó a Openda) y construir una línea común en cada decisión.





En el terreno de juego, sigue abierta la lucha por el cuarto puesto, a tres puntos de distancia: difícil, pero no imposible. De cara al futuro, con la Champions, el técnico apunta a seis refuerzos de nivel, de los cuales al menos cuatro serían titulares, para aumentar la calidad y la experiencia y aspirar al título.



