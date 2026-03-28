Juventus-Vlahovic: su padre ha estado en Italia; últimas noticias sobre la renovación: hace falta una nueva reunión

La espera no ha terminado y, de hecho, se enriquece con nuevos e importantes detalles. La historia de amor entre la Juventus y Dusan Vlahovic podría reabrirse de forma espectacular y continuar, pero para pasar de la teoría a la práctica será necesario poner por escrito una propuesta que satisfaga a todas las partes implicadas en esta negociación.





Y no, no solo están el delantero serbio y el club bianconero, sino que también participan activamente en este asunto los agentes y el padre del jugador, quien ya ha visitado a su hijo en Italia estos días. ¿Qué falta entonces para cerrar el acuerdo?



