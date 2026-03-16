Juventus, Vlahovic se enfrenta al Sassuolo: últimas noticias desde la Continassa

Las noticias que llegan desde la sede de la Juventus hacen que los aficionados del equipo respiren aliviados. Durante una conexión con Sky Sport, el corresponsal en Turín, Paolo Aghemo, ha hecho balance del estado físico de Dusan Vlahovic, dando a entender que el regreso del delantero serbio es ya inminente.
Según se ha informado, de hecho, Vlahovic está por fin listo para volver a la convocatoria. «Vlahovic está listo, esta vez por fin estará», explicó Aghemo. El delantero debería entrar en la lista de disponibles para el partido contra el Sassuolo, aunque lo más probable es que empiece desde el banquillo y su posible participación se evalúe solo una vez que el partido esté en marcha.