Juventus, Viviano: «Giuntoli es 150 veces mejor que Comolli, decidme un fichaje decente del francés»

En otra ocasión anterior, Viviano también había dado su opinión sobre el cambio en la portería entre Di Gregorio y Perin, este último, que comenzó como suplente y recientemente se ha convertido en titular a todos los efectos. En declaraciones a Radio Radio, esto es lo que dijo.

«Personalmente, entre los dos prefiero a Perin, pero cuando hablamos de Di Gregorio, hablamos de un excelente portero. Está claro que jugar en un equipo que durante cuarenta años ha tenido entre los palos a los mejores del mundo no es fácil, las expectativas son enormes y, además de todo esto, cada error cometido con la camiseta de la Juventus se amplifica y a menudo se antepone a las buenas actuaciones. No creo que de repente haya pasado de ser un portero prometedor a ser el último de los perdedores».