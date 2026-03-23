Juventus: todos los convocados para las selecciones nacionales y los partidos programados

BÉLGICA (Lois Openda) - Dos amistosos para Bélgica, ya clasificada para el Mundial, que se enfrentará a Estados Unidos en Atlanta y a México en Chicago





BRASIL (Gleison Bremer) - Dos partidos de preparación para la selección dirigida por Carlo Ancelotti contra Francia y Croacia





CANADÁ (Jonathan David) - Doble partido amistoso contra Islandia y Túnez





COLOMBIA (Juan Cabal) - Croacia y Francia serán los rivales a los que se enfrentará la selección sudamericana en los amistosos





FRANCIA (Pierre Kalulu) - Brasil y Colombia serán los rivales en los amistosos que disputarán los franceses, ya clasificados para el Mundial





ITALIA (Andrea Cambiaso, Federico Gatti, Manuel Locatelli) - Repesca válida para la clasificación al Mundial de 2026 para los Azzurri, que se enfrentarán a Irlanda del Norte y, en caso de victoria, al ganador del partido entre Gales y Bosnia





KOSOVO (Edon Zhegrova) - Grandes retos en la fase de clasificación para el Mundial de 2026, primero contra Eslovaquia y luego, en su caso, contra el ganador del partido entre Turquía y Rumanía





MONTENEGRO SUB-21 (Vasilije Adzic) - Partidos de clasificación para la Eurocopa Sub-21 contra sus homólogos de Suecia y Polonia





PAÍSES BAJOS (Teun Koopmeiners) - Dos amistosos también para los Países Bajos, contra Noruega y Ecuador





PORTUGAL (Francisco Conceicao) - Partidos amistosos también para los portugueses contra México y Estados Unidos





SERBIA (Filip Kostic) - Dos amistosos para Serbia, que no logró clasificarse para el Mundial: partidos contra España y Sudáfrica





TURQUÍA (Kenan Yildiz) - La Turquía de Yildiz también busca el pase al Mundial: primero se enfrentará a Rumanía y, en caso de victoria, jugará contra el ganador del partido entre Eslovaquia y Kosovo





EE. UU. (Weston McKennie) - Doble partido amistoso contra Bélgica y Portugal







