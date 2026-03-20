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Juventus v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traducido por

Juventus: Spalletti traza su futuro: desde los plazos hasta la confianza, sus palabras y lo que falta para el fichaje

El entrenador de la Juventus no se anduvo con rodeos y habló abiertamente sobre su futuro en el club.

«El parón es el momento adecuado, hay menos estrés»: así es como Luciano Spalletti ha señalado el próximo parón por los partidos internacionales como el mejor momento para seguir negociando su renovación con la Juventus. La conversación, sin embargo, fue mucho más amplia.


De hecho, el entrenador bianconero se mostró totalmente dispuesto a escuchar lo que el club quiera proponerle, además de los contactos que ya ha habido entre ambas partes en estas semanas.

La renovación del técnico toscano es un tema cada vez más central y, sobre todo, de actualidad para la directiva bianconera, con el partido contra el Sassuolo —que, en cualquier caso, es prioritario— como telón de fondo de una semana muy importante para él. Y durante la rueda de prensa previa al partido, también se mostró muy directo sobre los planes futuros del equipo en materia de mercado.

  • LO QUE SE HA DICHO SOBRE LA RENOVACIÓN

    En cuanto a su futuro, Spalletti ha aclarado cuándo tendrá lugar la reunión para renovar: «¿Hablaremos durante el parón? Sí, me parece que he encontrado el momento adecuado: hay menos estrés, disponemos del tiempo necesario y, por mi parte, estoy totalmente dispuesto a escuchar lo que el club quiera decirme. Ha elegido un momento que puede ser el adecuado».

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  • «ME SIENTO COMO UN TONTO HABLANDO DEL PRÓXIMO AÑO SIN HABER FIRMADO»

    En cuanto al mercado, Spalletti ha evitado dar respuestas directas, sobre todo porque aún no ha firmado la renovación: «¿Cree usted que me hace bien o mal hablar del año que viene? Desde mi punto de vista, hablar de los futuros fichajes... cuando aún tengo que firmar un contrato, me hace sentir un poco tonto. La otra vez dije que hay tiempo de sobra».

  • HABRÁ ALGUNAS DESPEDIDAS

    En cuanto a las salidas, Spalletti no ha desmentido que habrá algunas bajas: «Está claro que, entre nosotros, los partidos se suceden, hay respuestas, cosas que hay que evaluar; yo me llevo muy bien con estos chicos y me parece que ellos se llevan bien conmigo; me parece que me llevo bien con todo el equipo técnico y con todas las personas que forman parte de la Juventus entre bastidores, y que me tienen estima y respeto. Siempre se va un poco más allá en estas cosas. Hablar del mercado y de los jugadores que faltan, ¿quién lo haría en mi lugar? Quiero a mis jugadores y, si tuviera que sustituir a alguien, lo lamentaría, si fuera el entrenador de la Juventus».

  • ¿QUÉ FALTA PARA LA RENOVACIÓN?

    La renovación avanza impulsada, sobre todo, por Spalletti. El entrenador nunca ha ocultado su disposición y su deseo de ponerse a disposición del club para trabajar en un proyecto, especialmente de cara a la próxima temporada.


    Las conversaciones ya han sido positivas y, como os contamos estos últimos días, las partes están avanzando a buen ritmo, con el acuerdo para la renovación anual con opción cada vez más cerca. La confianza es fuerte por ambas partes y los plazos se acortan aún más.



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