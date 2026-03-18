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Juventus, Spalletti sobre Yildiz: «El nuevo príncipe del fútbol es el chico de al lado»
EL TÍTULO DE SPALLETTI
Z: «Antes de conocerte, charlé un rato con Spalletti. Te adora y no lo oculta; dice que eres imparable y que cada día aportas algo más con tu inteligencia. Le hizo mucha gracia que, cuando todos le abrazasteis el día de su cumpleaños, tú le acariciaras la cabeza».
Y: «Era agradable al tacto. (sonríe, nota del editor). Es un gran entrenador y un hombre especial, un hombre de emociones».
Z: «¿Sabes cómo te ha descrito?»
Y: «No, ¿cómo?».
Z: «El nuevo príncipe del fútbol es el chico de al lado».
LA TEMPORADA DE YILDIZ
Yildiz ya ha logrado un «doblete» en marzo: 10 goles y 10 asistencias en 39 partidos en todas las competiciones. El desglose es el siguiente: 9 y 7 en la Serie A, 1 y 3 en la Liga de Campeones. Unas actuaciones que le han valido la renovación de su contrato hasta 2030 y un salario de 7 millones de euros al año, el más alto de la plantilla a partir de junio.