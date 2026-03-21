El entrenador de laJuventus, Luciano Spalletti, ha hablado con DAZN tras el empate a 1-1 en casa contra el Sassuolo en el partido correspondiente a la trigésima jornada de la Serie A: «Hemos faltado a madurez en nuestras decisiones, hemos arriesgado demasiado con las pérdidas de balón y hemos sufrido demasiados contraataques. Sobre todo, no hemos sabido materializar las ocasiones importantes».
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Juventus, Spalletti: «Nos falta madurez a la hora de tomar decisiones; Locatelli se sentía capaz de marcar el penalti. ¿La Liga de Campeones? Está ahí delante»
LOCATELLI
Spalletti comentó después la decisión de su capitán de lanzar el penalti, que posteriormente falló el propio Locatelli: «Se acercó y me dijo que se sentía con ganas de lanzarlo; había dos o tres que querían lanzarlo, pero él es el especialista en penaltis. No pasa nada, los penaltis también se pueden fallar. Se habla de un penalti fallado y lamentamos no haber ganado el partido».
De Vlahovic, no de Onda ni de David
El entrenador explicó después sus cambios, especialmente las decisiones tomadas en ataque: «En un partido como el de esta noche se necesitan dos delanteros más físicos, con más fuerza en los duelos y en los balones lanzados al área; de hecho, el penalti surgió de un balón de ese tipo. Si lo que hacía falta era un juego más abierto, eso es otra historia. Hemos sufrido todo el año, hoy tenía cuatro y estamos contentos porque aún queda una parte del campeonato por disputar y todo está muy abierto».
¿SE ESTÁN ACABANDO LOS COMODINES?
Por último, unas palabras sobre el objetivo de la Liga de Campeones: «No he entendido a qué se refiere. Hay que ganar todos los partidos; hay un margen que te permite remontar más allá de los resultados de mañana. Al fin y al cabo, se razona en función del resultado. Cuando vas por detrás, tienes que ser capaz de sumar más puntos que el rival y que este dé un paso en falso. La posibilidad, con este número de partidos, sigue intacta y está ahí delante».