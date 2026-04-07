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Francesco Guerrieri

Traducido por

Juventus: Spalletti ha pedido a Alisson para la portería: cuánto cuesta, su salario y su sustituto en el Liverpool

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Fichajes

El portero brasileño, que jugó anteriormente en el Roma, es una de las opciones de los bianconeri en caso de que se produzca la salida de Di Gregorio

Recta final del campeonato, con tres equipos en liza por el cuarto puesto: el Como lidera la clasificación con 58 puntos, la Juventus es quinta a un punto y la Roma se encuentra a cuatro puntos de la zona de la Liga de Campeones. Los bianconeri siguen persiguiendo al equipo de Fábregas y, mientras tanto, comienzan a planificar las primeras estrategias de mercado para el verano: entre los nombres incluidos en la lista de los directivos se encuentra también el del portero brasileño del Liverpool Alisson, nacido en 1992 y con un pasado en Italia con la camiseta de la Roma. En caso de que se produzca la salida de Di Gregorio, Alisson es uno de los perfiles que están siguiendo a petición de Luciano Spalletti y que en las últimas semanas también se ha relacionado con el Inter, que probablemente se despida de Sommer al finalizar su contrato.



El mercado ya ha comenzado: ¿cuáles serán los fichajes más importantes del verano? Empieza a descubrirlo en nuestra sección dedicada a ello, con cuotas mejoradas en fútbol, tenis y otros deportes. 

  • ¿POR QUÉ SPALLETTI QUIERE A ALISSON?

    Al entrenador —que, salvo imprevistos, debería renovar su contrato, que vence en junio, ya que existe un acuerdo verbal entre las partes— le gusta el brasileño por su liderazgo y su habilidad para jugar con los pies; ya lo entrenó en el Roma —llegó por iniciativa de Walter Sabatini: era el suplente de Szczesny, al año siguiente titular con Di Francesco —y fue precisamente él quien pidió a los directivos que valoraran si había margen para intentarlo. Alisson tiene con el Liverpool un contrato que vence en junio de 2027 —opción de renovación ejercida por el club—; la valoración que hace el club inglés es de 15/20 millones de euros y el salario ronda los 7/8 millones de euros.


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  • LAS LESIONES Y EL SUSTITUTO DE ALISSON EN EL LIVERPOOL

    Esta temporada, Alisson ha estado a menudo de baja por lesión; lleva tiempo luchando contra problemas musculares y se ha perdido los dos últimos partidos contra el Brighton (liga) y el Manchester City (FA Cup) debido a una lesión en el bíceps femoral que sufrió durante el partido de la Champions contra el Galatasaray. Su regreso, salvo complicaciones, está previsto para finales de abril, pero el Liverpool ya fichó a su sustituto el verano pasado, y en los planes del club él es el sucesor de Alisson: se trata del georgiano Giorgi Mamardashvili, nacido en 2000, fichado del Valencia por 30 millones de euros y elegido como nuevo portero titular de los Reds.



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