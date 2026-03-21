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Gabriele Stragapede

Traducido por

Juventus-Sassuolo, el análisis del vídeo: mano de Idzes en el área, es penalti. No se considera falta la retención de Vlahovic

Todas las decisiones arbitrales.

El Juventus-Sassuolo pone fin a la jornada futbolística del sábado de la trigésima jornada de la Serie A.

A continuación, todas las jugadas arbitrales destacadas del partido.

  • LOS ÁRBITROS

    Marchetti

    Costanzo y Bianchini

    Cuarto árbitro: Allegretta

    VAR Abisso

    AVAR Camplone

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  • LOS EPISODIOS

    83' - Protestas por una mano de Idzes dentro del área, tras saltar junto a Vlahovic. Todo el equipo de la Juventus reclama la intervención del árbitro, quien, sin embargo, deja continuar la jugada antes de pitar tras consultar con la sala del VAR. Marchetti es llamado a la revisión en el terreno de juego, donde considera punible la mano de Idzes, ya que el brazo se encuentra en una posición incongruente con respecto a la silueta de su cuerpo. En cambio, no se considera falta el tirón de la camiseta del delantero bianconero sobre el defensa neroverde.

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