Juventus, ¿qué ha sido de Adzic?: ya fuera de la rotación, se baraja su cesión, pero sin los riesgos que supuso el caso de Huijsen

Spalletti valora las cualidades técnicas de Adzic y, en enero, lo descartó públicamente del mercado con palabras contundentes: «Adzic no se toca, tiene un disparo increíble y unas cualidades técnicas poco comunes, es un tesoro escondido». Lo que menos le gusta a Spalletti son los lapsos de memoria del montenegrino desde el punto de vista táctico y cierta ligereza a la hora de manejar (y perder) balones en zonas clave del campo. Fruto de la falta de atención y, obviamente, de la inexperiencia, porque no olvidemos que Adzic aún no ha cumplido los 20 años (el 12 de mayo).

Por estos motivos, no hay que descartar que la Juventus pueda decidir ceder al jugador la próxima temporada, para que crezca y juegue con regularidad. Algo que, por cierto, ya le había aconsejado hacer este mismo año su famoso compatriota, y presidente de la Federación de Fútbol de Montenegro, Dejan Savicevic. Por el contrario, hay que descartar una venta definitiva, a menos que sea Adzic quien se empeñe en ello (y, por el momento, no hay indicios de ello). La Juve quiere evitar a toda costa nuevos casos como el de Huijsen: Adzic es un activo técnico en el que el club y el entrenador creen, solo necesita crecer.

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