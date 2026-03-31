Juventus: Lukaku y Darwin Núñez vuelven a la carga; el hijo de Simone Inzaghi causa sensación en la Continassa

La Juventus está echando un vistazo al mercado de delanteros.





Además del polaco Arkadiusz Milik, también podrían marcharse los dos últimos fichajes: el canadiense Jonathan David y el belga Lois Openda.





Aún no se ha llegado a un acuerdo para renovar el contrato del serbio Dusan Vlahovic, que expira el próximo 30 de junio, con el riesgo de que se marche libre.





Así, los directivos bianconeri comienzan a valorar posibles alternativas, empezando por el posible regreso del francés Randal Kolo Muani (cedido al Tottenham por el PSG), pero no solo eso.





En este sentido, Tuttosport menciona los nombres de Robert Lewandowski (Barcelona), Romelu Lukaku (Nápoles), Joshua Zirkzee (Manchester United), Mateo Retegui (Al-Qadisiya) y Darwin Núñez (Al-Hilal).



