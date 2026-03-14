Juventus, los convocados para el partido en Udine: Vlahovic no estará, Milik sí

La Juventus viaja a Friuli para enfrentarse esta noche al Udinese. El partido, correspondiente a la vigésimo novena jornada de la liga, dará comienzo a las 20:45.

A continuación, los jugadores a disposición de Luciano Spalletti. Como se adelantó ayer, Dusan Vlahovic no figura entre los convocados, ya que aún no se ha recuperado al 100 % y se espera que vuelva a estar disponible a partir del próximo partido, que en la 30.ª jornada enfrentará a la Juventus en casa contra el Sassuolo.

En cambio, sí ha sido convocado Arek Milik, que esta temporada solo ha sido convocado en dos ocasiones (quedándose en el banquillo en ambas): el 20 y el 27 de diciembre, respectivamente, para los partidos Juventus-Roma y Pisa-Juventus.