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cm grafica locatelli juventus 2026
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Juventus: Locatelli, el mejor de Europa en cuatro situaciones de juego

El capitán de los bianconeri supera a muchas estrellas europeas en dos estadísticas concretas

En cuanto al número de pases hacia delante realizados y al de acciones progresivas (es decir, cuántas veces una carrera con el balón permite acercarse de forma significativa al área rival), Manuel Locatelli supera a Vitinha y a Fabián Ruiz del PSG, a Kimmich y Pavlovic del Bayern, y a Modrić, Rodri o Pedri. El capitán de la Juventus se encuentra entre los mejores de Europa según esta estadística, publicada en el perfil X de la web de estadísticas DataMb

En los primeros 8 partidos de la actual liga, con Tudor y Brambilla en el banquillo, Locatelli ha promediado 57,63 pases completados y 25,75 hacia delante. En los siguientes 18 partidos con Luciano Spalletti, los pases completados han aumentado a 75,33 por partido (+30 %), los hacia delante a 36,72 (+43 %) y las apariciones entre los mejores «pasadores» en el último tercio a 12. Con Spalletti, Locatelli juega más adelantado y de forma más ofensiva. Según DataMb, Locatelli es el primer centrocampista de las cinco principales ligas europeas en pases progresivosrealizados (los que permiten ganar más de 9 metros de campo), en pases hacia delante, en pases largos y en pases en el último tercio del campo; tercero en toques de balón, pases completados y pases cortos completados; cuarto en duelos ganados. 

  • El jugador de la Juventus, nacido en 1998, debe mejorar en dos estadísticas muy importantes: los tiros a puerta y los pases clave. El exjugador del Milan y del Sassuolo sigue disparando muy poco a puerta (una vez cada tres partidos de media bajo la dirección de Spalletti), pero, sobre todo, según los datos de DataMb, se sitúa solo en el percentil 39 en cuanto a pases clave (más del 60 % de los centrocampistas de Europa lo hacen mejor que él). Si lo comparamos con los demás jugadores analizados por Gazzetta.it, que recoge las estadísticas de DataMb, Pedri se sitúa en el percentil 96,2, Rodri en el 79, Vitinha en el 76 y Pavlovic en el 51. Solo Modric (percentil 36) se sitúa al nivel del jugador de la Juventus. 

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