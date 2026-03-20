Juventus: las dudas de Vlahovic sobre las condiciones de la renovación. Y el Milan vuelve a estar al acecho

El presente y el futuro de Dusan Vlahovic pasan, inevitablemente, tanto por el terreno de juego como por el mercado de fichajes. El delantero serbio sigue siendo duda desde el punto de vista físico, a pesar de haber vuelto a entrenar con el grupo, y no está asegurada su participación contra el Sassuolo.





Sin embargo, lo más importante es la cuestión relacionada con la renovación de su contrato, que vence el 30 de junio de 2026, y, en consecuencia, cómo avanzarán las negociaciones para prolongar o no su estancia en Turín.

Precisamente en esta incertidumbre, a pesar del optimismo manifestado en los últimos días, podría reabrirse un sonado tema que lleva al Milan rossonero.