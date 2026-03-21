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CM Grafica Juventus Sabatini Sassuolo 16 9Getty Images/Calciomercato
Gabriele Stragapede

Traducido por

Juventus, la victoria por puntos no existe: una oportunidad desperdiciada por dos errores garrafales. Vuelven Vlahovic y Milik, que están por encima de David y Openda

El análisis de Sandro Sabatini tras el empate de la Juventus en casa contra el Sassuolo.

Se dirá que, por puntos, la Juventus se lo habría merecido. Y es cierto. Pero la «victoria por puntos» en el fútbol no existe…

En cambio, existe el pesar —para Spalletti— de haber desperdiciado la oportunidad de alcanzar el cuarto puesto, ahora amenazado tanto por el Como como por la Roma. Todo por un par de errores evidentes y garrafales, que eclipsan incluso cualquier análisis sobre el juego colectivo y el rendimiento en general. Los famosos detalles que marcan la diferencia. Gol del empate: Cambiaso se deja engañar por Berardi y Bremer es adelantado por Pinamonti. Penalti fallado: Locatelli patea flojo y por el centro.

Y todo lo demás cuenta relativamente. Porque en el fútbol —precisamente— no existe la «victoria por puntos».

  • PERIN MARCA EL PRIMER GOL

    Unas cuantas valoraciones sobre los jugadores, para alimentar el debate. Aquí van. Perin tiene el gran mérito de haber «inventado» el gol de la ventaja. Además de todo lo demás: es decir, la serenidad que muestra el equipo con él en lugar de con Di Gregorio. En la defensa de cuatro, Kalulu y Bremer celebraron, como gemelos diferentes, su regreso a sus respectivas selecciones nacionales. Actuación normalita para el francés. Menos tranquila la noche del brasileño, claramente rezagado ante la internada de Pinamonti en el 1-1. Más convincente Kelly, en continuo crecimiento de rendimiento y distraído solo en un par de ocasiones. Nervioso en el duelo con Berardi, Cambiaso no pasó una buena noche y fue sustituido a mitad de la segunda parte.

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  • EL RESPETO MUTUO ENTRE THURAM Y LOCATELLI ES EVIDENTE

    En el centro del campo, la confianza y el respeto mutuo entre Thuram y Locatelli son evidentes y dan buenos resultados. Esta vez, la actuación del italiano fue contradictoria: discreta en el juego, pero desafortunada en el penalti. Opaca la actuación del francés, de hecho sustituido por Koopmeiners. Luego, en la confusión final, el holandés fue retrasado en lugar de Kelly porque Spalletti (sin descanso) lo intentó todo. Por ejemplo, con McKennie, esta vez más reflexivo y menos impetuoso de lo habitual como centrocampista, que acabó sustituyendo a Cambiaso. Subidas y bajadas por todo el campo, con generosidad en estado puro.

  • VLAHOVIC Y MILIK, MEJORES QUE OPENDA Y DAVID

    En ataque destacó Conceicao; Boga estuvo a la altura, y Yildiz, letal en la primera parte, se había hecho con el balón para lanzar el penalti, aunque luego Spalletti se lo cedió a Locatelli. Fue Vlahovic quien provocó el penalti, al hacer que el balón rebotara en el brazo de Idzes. En el asalto final también entró Milik, tras dos años de semiinactividad. Y fue precisamente el polaco quien obligó a Muric a realizar la parada más espectacular, pero cuando ya era demasiado tarde. Sin embargo, Vlahovic ha vuelto. Y vendrá bien, al igual que Milik. Ambos son mejores que David y Openda, pero ahora el problema de laJuve de Spalletti no es solo el delantero centro. Es, sobre todo, la clasificación.

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