Juventus, la lista de los imprescindibles para Spalletti: los jugadores intocables de la plantilla actual y los objetivos de fichajes

Si dependiera solo de Luciano Spalletti, solo nueve jugadores de la plantilla actual viajarían en la máquina del tiempo de una Juventus que, en un futuro próximo, quiera intentar volver a ganar. Son los «imprescindibles» del técnico de Certaldo: ninguno de los porteros actuales, dos defensas, cuatro centrocampistas y tres delanteros.





Por orden, estamos hablando de Gleison Bremer, Pierre Kalulu, Andrea Cambiaso, Manuel Locatelli, Khephren Thuram, Weston McKennie, Francisco Conceição, Dusan Vlajovic y Kenan Yildiz.





Esto, obviamente, no significa que todos los demás jugadores vayan a ser cedidos, porque entre las ideas de Spalletti y lo que será la plantilla de la Juventus en 2026-27 hay muchísimas variables: la clasificación para la próxima Liga de Campeones, ante todo, de la que dependerá el estado del próximo mercado bianconero, y luego las ideas del club, las oportunidades de mercado que se vayan creando y la voluntad de los futbolistas. Al final, es probable que muchos de los «no imprescindibles» puedan quedarse en la Continassa, y estamos hablando de jugadores como Carlo Pinsoglio, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Fabio Miretti y Jeremie Boga.





Mucho más incierto es, en cambio, el futuro de Michele Di Gregorio, Mattia Perin, Emil Holm, Juan David Cabal, Teun Koopmeiners, Vasilije Adzic, Filip Kostic, Edon Zhegrova, Arkadiusz Milik, Lois Openda y Jonathan David.