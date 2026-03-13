Goal.com
Juventus, Kiwior vuelve a aparecer: Kelly no es intransferible

Como alternativa a Senesi, la Juventus vuelve a pensar en el defensa central polaco.

La Juventus trabaja para mejorar el nivel de la defensa, considerada prioritaria por Luciano Spalletti.El único central que se considera realmente intransferible es Gleison Bremer, mientras que todos los demás están en el mercado, ni siquiera Lloyd Kelly, apreciado por el entrenador por su calidad en la construcción del juego, pero potencialmente sacrificable ante una oferta importante de la Premier League, donde no faltan admiradores.

Precisamente para protegerse, la directiva bianconera acelera el fichaje de Marcos Senesi, que a partir de julio quedará libre tras su positiva experiencia en el Bournemouth. La Juve ya ha presentado una oferta por escrito, inferior a la del Aston Villa, pero el prestigio del club puede pesar en la elección del defensa argentino, listo para firmar a sus 28 años el contrato más importante de su carrera.

  • Paralelamente, Marco Ottolini sigue otras pistas. La semana pasada, según se lee en Tuttosport, el director deportivo bianconero estuvo en Portugal para observar a Jakub Kiwior, actualmente en el Oporto, un central zurdo con características similares a las de Kelly y al que ya seguían los bianconeri en la época de Giuntoli. Formado en el Spezia y luego traspasado al Arsenal, el polaco no ha encontrado continuidad en la Premier (68 partidos en tres temporadas) y ha decidido relanzarse en el Dragoes, que lo ha fichado con una cesión onerosa y una obligación de compra de alrededor de 23 millones.

    El Oporto lo valora ahora en unos 35 millones, una cifra acorde con la escasez de defensas zurdos en el mercado internacional. Ottolini reforzó su valoración durante la misión en Portugal: Kiwior puede convertirse en un objetivo concreto, sobre todo si Kelly se marcha de la Continassa o si se complica la operación Senesi.

