Juventus, intento por Lewandowski: pocas posibilidades de quedarse en el Barcelona

Una encuesta entre el entorno del jugador para evaluar las posibilidades de fichar por el Juventus: una pista difícil.

El Milan no es el único equipo interesado en Robert Lewandowski. El delantero polaco se encuentra en una situación contractual complicada con el Barcelona y, al final de la temporada, deberá tomar una decisión muy importante para su futuro, con la posibilidad de una salida a título gratuito aún muy probable. Sí, pero ¿hacia dónde?

Según informan Matteo Moretto y Fabrizio Romano, en los últimos días se ha sumado a la lista de pretendientes la Juventus, que en verano quiere intentar regalar a Luciano Spalletti un delantero fiable para su ataque.

  • EL CONTRATO CON EL BARCELONA

    Cabe recordar que Lewandowski tiene contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2026, pero que, dentro del acuerdo actual, se ha incluido una cláusula de renovación automática y unilateral hasta el 30 de junio de 2027. Entre las partes existe un acuerdo de caballeros que, en cualquier caso, da al polaco la posibilidad de rechazar la eventual oferta catalana, que hoy en día es lo más improbable que se pueda imaginar. 

  • EL BARCELONA NO RENUEVA, ÉL ESPERA

    «Pronto decidiré mi futuro», declaró Lewandowski en noviembre, pero hasta la fecha aún no ha tomado ninguna decisión. El exdelantero del Bayern y del Borussia Dortmund quiere mantenerse concentrado en el campo y ganar tantos trofeos como sea posible, incluida la Champions League, que sería la segunda para él y coronaría una carrera increíble. A sus 37 años, el jugador nacido en 1988 aún no ha decidido qué hacer, pero la decisión la ha tomado el club catalán que, salvo sorpresas, no hará uso de la cláusula de renovación y le dejará libre a coste cero.

  • INTENTO DE LA JUVENTUS

    Como se ha dicho desde hace tiempo, el Milan ha pensado en el delantero polaco, pero en las últimas semanas, según informan Moretto y Romano, también ha habido un intento por parte de la Juventus. El objetivo del club bianconero es renovar a Dusan Vlahovic, ceder a Openda y David, y acompañar al serbio con otro delantero de garantías. De ahí el sondeo con el entorno de Lewandowski.

  • ELECCIÓN DE VIDA, ATENCIÓN A LA MLS

    A día de hoy, la situación es más que complicada, ya que, por un lado, Lewandowski aún no ha decidido qué hacer y no quiere precipitarse en sus decisiones y, por otro, tendrá que decidir cómo poner fin a su carrera. No tanto a nivel económico, sino como una elección de vida. En este sentido, hay que destacar los numerosos contactos con clubes de la MLS, la liga estadounidense, que podrían garantizarle un sueldo de primera y, potencialmente, también el traslado a una ciudad importante para el futuro de su familia.

  • EL CONSEJO DE TREZEGUET

    Y sobre Lewandowski en relación con la Juventus, probablemente no por casualidad, ha hablado esta mañana el gran exjugador David Trezeguet. El francés, en declaraciones a La Gazzetta dello Sport (AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA), ha criticado a Vlahovic y ha sugerido el fichaje del polaco: «Yo también esperaba más de Vlahovic. Este año se lesionó, pero es su quinta temporada en Turín y aún no se sabe con certeza si realmente es un nueve para la Juve. Yo ficharía a Lewandowski a coste cero, incluso con 37 años: es de otra categoría, es uno de los últimos nueve auténticos junto con Haaland. Si hubiera la posibilidad, yo mismo lo llevaría en brazos a Turín».

