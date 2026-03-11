Juventus, intento por Lewandowski: pocas posibilidades de quedarse en el Barcelona

El Milan no es el único equipo interesado en Robert Lewandowski. El delantero polaco se encuentra en una situación contractual complicada con el Barcelona y, al final de la temporada, deberá tomar una decisión muy importante para su futuro, con la posibilidad de una salida a título gratuito aún muy probable. Sí, pero ¿hacia dónde?

Según informan Matteo Moretto y Fabrizio Romano, en los últimos días se ha sumado a la lista de pretendientes la Juventus, que en verano quiere intentar regalar a Luciano Spalletti un delantero fiable para su ataque.