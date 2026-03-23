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Elkann Juventus 2025Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus, el problema no es el dinero: 875 millones en los últimos seis años

En las últimas seis temporadas, sin ganar el Scudetto desde el último título conseguido en 2020, la Juventus ha gastado la friolera de 875 millones de euros: según los datos recogidos en un análisis de LaGazzetta dello Sport, este es el coste de los fichajes a título definitivo, incluidas comisiones, bonificaciones devengadas y posibles gastos relacionados con cesiones previas a la compra definitiva.


El diario, en un artículo firmado por Marco Iaria, solo tiene en cuenta a los jugadores que han pasado efectivamente por el primer equipo bianconero, excluyendo a los fichados pero que luego fueron cedidos a otros equipos, como por ejemplo Mandragora. En la Juventus, los accionistas, con Exor a la cabeza, han respaldado cuatro recapitalizaciones desde 2019 por un total de 998 millones. El problema es cómo se ha gastado ese dinero, subraya La Gazzetta. El periodo posterior al último título de liga atraviesa diferentes fases de gobernanza: la parábola descendente de la era de Andrea Agnelli, hasta la salida del todopoderoso Fabio Paratici en mayo de 2021 y la dimisión del presidente en noviembre de 2022; los interludios de los consejeros delegados Arrivabene y Scanavino, con los directores deportivos Cherubini y Giuntoli; y, por último, el último giro con Comolli, que llegó a Turín el verano pasado y ahora cuenta con el apoyo del director deportivo Ottolini.


  • EL ANÁLISIS

    Al analizar las campañas de fichajes llevadas a cabo, una tras otra, por los directivos mencionados anteriormente, llama especialmente la atención la repetición de errores en las inversiones más costosas. Ya en la temporada 2020-21, con los 80 millones presupuestados para Arthur (compensados parcialmente en el intercambio con Pjanic) y los 54 millones, entre cesión y compra definitiva, por Chiesa. Al año siguiente le tocó el turno a Vlahovic, el fichaje más caro con 85 millones, mientras que Locatelli costó 35. Desastroso el mercado de 2024-25: el rendimiento de Koopmeiners (53 millones), Douglas Luiz (49), Nico González (37) y Kelly (22) fue claramente inferior a las expectativas y al dinero invertido, precisamente en la temporada en la que la Juve se desprendió por 15 millones de Huijsen, vendido posteriormente por el Bournemouth al Real Madrid por 60 millones.


    Y llegamos a la temporada 2025-26: los bianconeri han rescatado a Conceiçao por un total de 40 millones y tendrán que hacer lo mismo con Openda (46 millones), destinado a marcharse. David fue fichado como agente libre, pero con 12 millones en gastos adicionales. No llegaron Zhegrova (15 millones) ni Joao Mario (12), cedido al Bolonia. Al final, el único gran fichaje que ha cumplido las expectativas es Bremer (51 millones). Datos que respaldan la tesis en la que se basa el artículo: Juve, el problema no es el dinero. Sino cómo se ha gastado.




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