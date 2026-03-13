Juventus: el fichaje de Alisson no es un problema; Spalletti es la clave para convencer al brasileño y al Liverpool

El contrato vigente es válido hasta 2027, pero los Reds ya han marcado un rumbo claro desde hace tiempo con la decisión de fichar a Mamardashvili, procedente del Valencia. Y luego está el factor Spalletti: el técnico de Certaldo conoce a Alisson desde la época en que vestía la camiseta de la Roma, y necesita un guardameta en el que pueda confiar bajo los palos.