Grafica Conceicao Juventus 2026
Emanuele Tramacere

Traducido por

Juventus, Conceicao tiene números como Yildiz y más que Leao: es el más «europeo» a disposición de Spalletti

Francisco Chico Conceicao será el encargado de presentar ante la prensa el partido de liga que se disputará el sábado y en el que la Juventus se enfrentará al Udinese a domicilio en Friuli. ¿Por qué hablará él? Porque el club bianconero lleva tiempo adoptando un sistema de turnos entre sus miembros para las ruedas de prensa previas a los partidos.

Sin embargo, hay mucho más detrás de esta decisión, ya que el portugués, por fin, está teniendo un impacto importante en el equipo entrenado por Luciano Spalletti (que no estará en la rueda de prensa), al menos en la Serie A. 

De hecho, según las estadísticas, el rendimiento del exjugador del Oporto se ha disparado hasta alcanzar el nivel de la estrella más brillante del equipo: Kenan Yildiz.

  • NÚMEROS A LA YILDIZ

    Que el fantasista turco es la pieza clave de la Juventus es algo que se sabe desde hace tiempo, pero lo que hasta hace unas semanas parecía inimaginable es que Conceicao esté, a todos los efectos, al mismo nivel. Analizando las estadísticas ofensivas de ambos, la diferencia en las estadísticas típicas de los extremos (ataques completados, progresión con el balón y regates completados) es mínima, por no decir nula. 

    • Acciones ofensivas completadas en 90 minutos: Yildiz 7,51, Conceicao 7,32
    • Acciones en progresión por 90': Yildiz 5,1 y Conceicao 4,83
    • Regates completados por 90 minutos: Yildiz 4,86 y Conceicao 4,83
    • Regates intentados en 90 minutos: Yildiz 7,8 y Conceicao 7,8
  • MÁS QUE LEAO, ES EL MEJOR PORTUGUÉS EN LAS CINCO GRANDES LIGAS

    Ampliando el análisis y aprovechando las estadísticas de Data Mb, Conceicao tiene mejores números que, por ejemplo, Rafael Leao, pero también que la mayoría de los futbolistas portugueses que juegan en las cinco principales ligas europeas. 

    • Progresiones completadas en 90 minutos: 1.º con 4,83 (2.º portugués Pedro Neto)
    • Regates completados en 90 minutos: 1.º portugués con 4,83 (2.º portugués Pedro Neto)
    • Acciones ofensivas completadas en 90 minutos: 1.º con 7,32 (2.º, el portugués Pedro Neto)
    • Regates intentados en 90 minutos: 1.º con 7,8 (2.º, el portugués Vitinha, del Genoa)
    • Toques en el área de penalti en 90 minutos: 2.º con 5,52 (1.º Gonçalo Ramos)
    • Tiros en 90 minutos: 2.º con 2,69 (1.º Gonçalo Ramos)

  • EL MÁS EUROPEO, FALTA EL GOL

    En un momento en el que el fútbol italiano se considera en crisis, lento y poco internacional tras la debacle de los equipos que participan en la Liga de Campeones, hay un dato que convierte a Conceicao en el más «europeo» de los jugadores a disposición de Spalletti. 

    De hecho, en las cinco principales ligas europeas, Conceicao es el segundo jugador absoluto entre sus compañeros de posición, solo por detrás de Víctor Muñoz, en cuanto a aceleraciones medias durante los 90 minutos, con 1,38.

    Sin embargo, lo que le falta para convertirse en un jugador de primer nivel es algo que el propio Conceicao considera su punto débil: el gol. «Para llegar a un nivel más alto, tengo que marcar más», dijo tras el empate 3-3 contra la Roma. De ahí dependerá su crecimiento futuro y el de la Juventus.

