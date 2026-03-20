La unificación de la propiedad del inmueble y la gestión del J|hotel —que a lo largo de los años ha experimentado una mejora significativa en su posicionamiento, en la valoración por parte de la clientela y en sus resultados generales— permitirá optimizar determinados costes y aumentar las sinergias de ingresos, lo que permitirá generar valor para reinvertirlo en beneficio de la actividad principal de la Juventus.

Con la operación en cuestión, la Juventus se convierte en propietaria —como pocos clubes a nivel europeo— de todos los inmuebles estratégicos en los que desarrolla su actividad: el Allianz Stadium (en cuyo interior operan el Museo de la Juventus, la Juventus Megastore y el J|medical), la Sede de Continassa, el Centro de Entrenamiento de la Juventus en Continassa, el Centro de Entrenamiento Allianz en Vinovo, el Juventus Creator Lab y, para completar, el J|hotel.





El valor de mercado total de dichos activos inmobiliarios es, a día de hoy, significativamente superior a su coste de adquisición o construcción (que asciende a unos 220 millones de euros en total a 31 de diciembre de 2025).