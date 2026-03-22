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Bologna FC 1909 v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traducido por

Juventus, Chiellini: «¿El penalti contra el Sassuolo? Ya te puedes imaginar la reacción. Esperemos poder celebrar de otra manera en mayo. Protti es mi ídolo»

Giorgio Chiellini, director de estrategia futbolística de laJuventus, intervino en directo en Sky Sport al margen de la presentación del documental sobre Igor Protti, su histórico compañero de equipo en su etapa en el Livorno.


Además de los recuerdos de su experiencia con Protti, fue inevitable que se hiciera referencia al tropiezo de los bianconeri de Luciano Spalletti contra el Sassuolo, con el penalti lanzado y fallado por Locatelli que, como era de esperar, no dejó precisamente contento al exdefensa.


  • «PROTTI ES UN ÍDOLO PARA MÍ»

    «Al final, Igor se convirtió en un ídolo para mí. Era nuestro capitán y el mejor jugador del equipo, y nos llevó a alcanzar grandes logros. Tuve la suerte de llegar siendo un niño, cuando aún no había cumplido los 16 años; para mí fue como un hermano mayor. Me apoyó mucho en mi carrera; además, en el campo era increíble: tenía velocidad, técnica, tiro desde lejos, remate de cabeza... y cuanto más subía el nivel, más decisivo se volvía. Livorno lo recordará para siempre; nos resultará difícil tener un jugador como él en el futuro».

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  • EDUCACIÓN PARA LAS NUEVAS GENERACIONES

    «Empezaré por Igor para responder a tu pregunta: Igor siempre tuvo mil defectos, pero también muchas virtudes. Era una persona auténtica, alguien que siempre lo dio todo por el entorno en el que se encontraba, y siempre encarnó los valores de la afición incluso antes que los del club. Creo que esto puede servir de lección para las nuevas generaciones, porque, al fin y al cabo, el mundo ha cambiado por completo. Estos valores, adaptados a la era moderna, son valores que pueden perdurar y seguir existiendo».

  • «ESPERAMOS PODER CELEBRARLO EN MAYO»

    «Ya que hablamos de Protti, voy a evitar el marcaje... ya te puedes imaginar la reacción tras el penalti fallado. Esperemos poder celebrar algo diferente en mayo».

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