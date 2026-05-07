¡Justo antes se emocionó! Niklas Süle interrumpe su última entrevista y entra con una bolsa de McDonald's

Antes de mostrar su grasiento regalo, Süle habló de su personalidad y subrayó con orgullo que nunca cedió: «En todos los clubes he sido claro. Le dije al Dortmund: “Si buscáis un capitán que grite, no soy yo”». Pasé una hora con Marco Rose en una sala aparte; él me motivó, me entendió y sacó lo mejor de mí. Después fui segundo o tercer capitán y llevé el brazalete 15 veces, aunque repetí que no era ese tipo de líder. Pensé: “Quizá lo hacen porque dicen: ‘Oye, él se gana el sueldo. Tiene que ir por delante’”. ¿Por qué me fue tan bien durante tanto tiempo en el Bayern? Porque allí había otros jugadores que asumían ese papel. Todos en el equipo lo sabían”, agregó, y concluyó: “No digo nada durante el partido”.

Nunca forcé a nadie a ficharme; al contrario, siempre mostré otras cualidades. Quien diga lo contrario miente. Por esa franqueza hasta mi agente, Volker Struth, me advirtió. «A veces tienes que tener cuidado de no ser demasiado sincero», le advirtió. «He conocido a miles de jugadores y ninguno diría: “Süle era un capullo”. Para mí la persona siempre ha sido más importante que jugar 30 partidos más».

«No lo he hecho todo bien, ni mucho menos», pero «estoy más orgulloso de eso que de cinco campeonatos o cinco títulos de la Liga de Campeones. Siempre he sido así. Nunca me he creído por mi deporte. Mi familia y mis amigos más cercanos están muy orgullosos de eso. Lo sé», dijo, y añadió con lágrimas en los ojos: «Esto casi me emociona». Un instante después llegó la gran aparición de la bolsa de McDonald's, tras lo cual Hellmann también se echó a reír.