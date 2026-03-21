Micah Richards, junto con Thierry Henry, Jamie Carragher y la presentadora Kate Scott, es una pieza clave del equipo de expertos de la CBS, tan popular entre los aficionados al fútbol de todo el mundo. Este cuarteto combina a la perfección un profundo conocimiento del fútbol con momentos entretenidos, y Richards destaca especialmente por su humor y su capacidad para hacer reír. Sin embargo, en el último programa, el exjugador del Manchester City aprovechó la oportunidad para hablar de la etapa más difícil de su vida y de los grandes retos a los que se enfrenta como exfutbolista.
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Junto a Vincent Kompany, ganó dos títulos de liga con el Manchester City: el exjugador de gran talento habla abiertamente sobre su depresión y protagoniza un momento televisivo especial junto a Thierry Henry
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El pasado miércoles, el legendario programa de fútbol «CBS Sports Golazo» vivió otra de sus típicas veladas de la Liga de Campeones con su equipo, hasta que Henry interrumpió brevemente a la presentadora Scott y tomó la palabra durante unos minutos. «¿Puedo interrumpirte un momento? ¿Puedo tomar la palabra un momento?», preguntó el jugador de 48 años. Tras dirigir primero unas palabras de elogio al exjugador de la selección estadounidense y invitado Clint Dempsey, Henry se volvió hacia su colega y amigo Micah Richards, sentado una silla más a la derecha, y el tono se volvió más serio: «Quería decirte algo, porque ayer no pude hacerlo. Ayer me hiciste darme cuenta de algo con lo que me sentí identificado. Y quería decírtelo en persona».
El campeón del mundo y de Europa francés habló entonces de sus problemas con ambos tendones de Aquiles, que le acompañaron durante diez años, pero destacó que, al menos, pudo poner fin a su ilustre carrera «en mis propios términos», algo que a Richards le fue negado. El inglés, que disputó 245 partidos oficiales como lateral derecho del Manchester City, tuvo que poner fin a su carrera profesional ya en 2019, a la temprana edad de solo 31 años, tras sufrir graves lesiones. De hecho, disputó su último partido con tan solo 29 años.
«Tengo un gran respeto por cómo lo has gestionado. No sé cómo lo has conseguido mentalmente. Y, aun así, siempre estás aquí de buen humor, animando a todos y haciendo felices a todos. Solo quería decirte: no te damos por sentado. Quería que lo supieras, porque a veces piensas que no te ven, pero te vemos», subrayó Henry.
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Micah Richards: «Me operaron por primera vez cuando tenía 17 o 18 años»
Algo sorprendido, pero visiblemente conmovido, Richards se levantó y protagonizó un momento conmovedor al abrazar a Henry. Ante una nueva pregunta de Scott, Richards se sinceró y habló de las etapas más difíciles de su vida hacia el final de su carrera: «Sin duda estaba deprimido. Pero no lo afronté. Bebía mucho para, de alguna manera, reprimirlo».
La lista de lesiones de Richards a lo largo de su carrera es, de hecho, muy larga: en 13 años de deporte de competición, casi ninguna parte de su cuerpo quedó indemne. Ya en 2010 aparecieron los primeros indicios de problemas crónicos en ambos tendones de Aquiles. A esto le siguieron lesiones en los muslos, las pantorrillas y los tobillos. El golpe definitivo para su carrera lo dieron finalmente los problemas de rodilla. «Me operaron por primera vez cuando tenía 17 o 18 años. Eso se prolongó a lo largo de toda mi carrera». Se dio cuenta de que ya no podría seguir «cuando, básicamente, tenía que drenarme líquido de la rodilla cada tres días». Ignoró las advertencias del médico de que esto podría afectarle gravemente más adelante en la vida, «porque simplemente me encantaba el fútbol».
Su amigo Madge le ayudó especialmente en ese sentido. «Me ayudó a poner mi vida un poco en perspectiva, en el sentido de: ¿eres feliz? ¿Tienes a tu familia a tu lado? No son todas esas otras cosas que se suman», explicó Richards. «Era solo una fachada: todo el brillo y el glamour que acompaña a la vida de un futbolista profesional. Eso me llevó a ver la vida de otra manera, en el sentido de que hay más que coches y casas. Se trata de las relaciones y de las personas que te rodean».
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Micah Richards: el simpático chivo expiatorio del programa de fútbol más popular
En comparación con sus compañeros de equipo Henry y Carragher —que eran imprescindibles en sus respectivos clubes (Henry en el Arsenal y Carragher en el Liverpool)—, la carrera de Richards palidece un poco. En 2006 dio el salto de la cantera del ManCity al primer equipo. Sin embargo, el Manchester City de entonces, aparte de los colores azul cielo del club, tenía poco que ver con la versión actual del ManCity. En aquel momento, los Citizens eran, en el mejor de los casos, un equipo mediocre que solía encontrarse en la mitad inferior de la tabla de la Premier League.
No fue hasta 2009 cuando la situación cambió con la adquisición del club por parte del Abu Dhabi United Group, que lo financió masivamente, fichó a numerosas superestrellas y convirtió al City en un campeón inglés en serie en los años siguientes. Richards también celebró dos de esos títulos de la Premier League —junto a leyendas como David Silva, el actual entrenador del Bayern, Vincent Kompany, o Sergio Agüero— antes de ser cedido inicialmente a la Fiorentina en 2014 y fichar definitivamente por el Aston Villa en 2015. En el Villa disputó solo 26 partidos oficiales en cuatro años. Además, disputó 13 partidos con la selección inglesa.
Por eso, en el fútbol, Richards no goza ni de lejos del prestigio de un Thierry Henry, considerado uno de los mejores delanteros de todos los tiempos, o incluso de un Jamie Carragher, que ganó la Liga de Campeones con el Liverpool en 2005. Por eso, en el programa se toma a Richards un poco menos en serio y se ríen de él con mayor facilidad. El propio Richards se lo toma con deportividad, siempre con una sonrisa, y nunca se lo toma como algo personal: es el simpático chivo expiatorio al que de vez en cuando se puede meter caña. Precisamente en las introducciones de Scott, que se vuelven virales con frecuencia, Richards suele ser el blanco de las bromas. «Intento ver lo bueno en las personas. Siempre me esfuerzo por animar a los demás. Así he sido toda mi vida», dijo. Recientemente, incluso consiguió hacer reír al por lo general taciturno Michael Olise.
Pero detrás de todas esas bromas, Richards también tiene su lado serio. En el campo, este defensa de gran físico siempre se mostró apasionado e implacable. Fuera del terreno de juego, nos permitió conocer los aspectos más oscuros de la profesión de futbolista profesional, de los que rara vez se habla: problemas mentales, la enorme presión por rendir, el miedo a perder el puesto en el equipo por una lesión, las críticas ante el fracaso y el odio en Internet. «En cualquier caso, yo veía las cosas de forma un poco diferente. Pero, al fin y al cabo, soy una persona positiva».
La carrera de Micah Richards en cifras:
Equipo
Partidos
Goles
Asistencias
Manchester City
245
9
1
Aston Villa
31
2
1
Fiorentina
19
0
1
Inglaterra
13
1
2