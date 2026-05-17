Getty Images
Traducido por
Julian Nagelsmann evita comentar sobre Manuel Neuer, quien, según informes, será el portero titular en el Mundial
El dilema de Neuer persiste
Se esperaba que Nagelsmann aclarara la plantilla para el Mundial 2026 en «ZDF-Sportstudio». Sin embargo, al posponer el anuncio de los 26 jugadores al 21 de mayo, toda la atención recayó en Neuer y en su posible regreso a la selección a los 40 años.
Nagelsmann ya aclaró: «Neuer se retiró por voluntad propia y no hay nada que discutir». Pero su silencio reciente alimenta rumores: el capitán del Bayern podría recuperar la titularidad ante Oliver Baumann, del Hoffenheim.
- Getty Images Sport
Reacio a dar una explicación
Neuer apareció en la lista preliminar de 55 jugadores y podría volver como portero titular. Nagelsmann, que se negó a confirmarlo, declaró: «La lista no se publicará, así que no haré comentarios. Solo puedo decir que hay 55 jugadores». Como dije, hay 62 llamadas, así que faltan siete.
«Es nuestro deber incluir y evaluar a todos los jugadores elegibles con pasaporte alemán y en buen estado físico. Esa lista también incluye a quienes no han jugado bajo mi mando pero han tenido una buena temporada en la Bundesliga, la Premier League u otra liga».
Kompany respalda a su portero titular
El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, defiende sin dudas la longevidad y calidad de su portero. Al hablar del tema, Kompany se mostró rotundo sobre el papel de Neuer en el fútbol alemán, aunque evitó presionar a Nagelsmann.
Aclaró que no pretende presionar al seleccionador y deseó «dar a Nagelsmann la tranquilidad para formar su plantilla».
- Getty Images Sport
Dificultades para elegir más allá de la portería
Aunque la portería acapara los titulares, Nagelsmann debe tomar otras decisiones clave antes del plazo del jueves. Se informa que el entrenador considera incluir a los jóvenes Lennart Karl y Said El Mala en la lista final de 26 jugadores que viajarán a EE. UU., México y Canadá.
Además, se duda sobre la forma física de Felix Nmecha tras una larga lesión y sobre si el delantero Niclas Fullkrug, favorito de la afición, ha hecho lo suficiente para viajar. Se espera que Nagelsmann observe el partido entre el Eintracht de Fráncfort y el Stuttgart este fin de semana como última referencia antes de reunirse con su cuerpo técnico.