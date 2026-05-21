Julian Nagelsmann confirma que Manuel Neuer será el portero titular de Alemania en el Mundial tras volver a la selección

Nagelsmann vuelve a contar con la experiencia de Neuer para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. El portero de 40 años, retirado de la selección tras la Euro 2024, se prepara para una última actuación.

Durante la presentación de la convocatoria, Nagelsmann lo confirmó a Sky Sports: «Sí, cuento con él». Y añadió: «Todo el mundo sabe qué tipo de aura rodea a Manu. La decisión es, en mi opinión, la correcta».







