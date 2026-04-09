Julian Álvarez revela que falló hasta SEIS tiros libres en los entrenamientos antes de marcar ese increíble gol del Atlético de Madrid contra el Barcelona

Justo antes del descanso, el delantero marcó de falta con un disparo perfecto. El gol llegó tras la expulsión de Pau Cubarsi por una entrada sobre Giuliano Simeone.

Tras el partido, declaró: «Ayer entrenamos los tiros libres. Lancé varios, quizá cinco o seis, y no marqué ninguno. Hoy era el día. Llegó en un momento clave, así que estoy muy contento».