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Julián Álvarez prefiere fichar por el Barcelona, aunque Arsenal y PSG también lo quieren
El gigante catalán se plantea un doble fichaje
El Barcelona tiene a Álvarez y a Alessandro Bastoni como sus dos principales objetivos para reforzar la columna vertebral de la plantilla en el próximo mercado de verano. Según Mundo Deportivo, ambos jugadores quieren fichar por el campeón de La Liga. Aunque Álvarez tiene contrato con el Metropolitano hasta 2030, el delantero ha dejado la puerta abierta a una salida tras varias entrevistas sobre su futuro.
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Álvarez solo tiene ojos para el Barça
Álvarez interesa al Arsenal y al PSG, pero prefiere fichar por el Barça. No quiere volver a la Premier tras su paso por el City, y la Ligue 1 le parece poco atractiva a nivel internacional. Se ve como el sucesor de Lewandowski y le atrae el proyecto de Flick.
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Bastoni lanza un ultimátum al Barça
El interés por Bastoni crece: el defensa italiano ha comunicado al Inter de Milán que solo ficharía por el Barcelona. El central de 27 años rechaza al Liverpool y a otros clubes de la Premier, atraído por el estilo de vida y la visión de Flick en España. Para facilitar el traspaso, Bastoni negocia una cláusula de rescisión más baja, ya que el Inter esperaba entre 70 y 80 millones de euros.
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Flick dará su aprobación definitiva
El inicio oficial de las negociaciones por Álvarez espera el visto bueno de Flick a Deco tras la reunión de planificación de la plantilla. El Barcelona aguardará a asegurar matemáticamente el título de La Liga antes de abrir conversaciones formales, mientras el Atlético se centra en sus compromisos de semifinales de la Liga de Campeones. Pese a las limitaciones económicas, el Barça se ha puesto un tope de 100 millones de euros y confía en el deseo del jugador de vestir la camiseta.