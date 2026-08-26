Con la vía de la Premier League bloqueada, el Barcelona sigue muy de cerca la situación. Según las informaciones, el gigante catalán está esperando a que el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, se trague su orgullo y autorice un traspaso dentro de España. El culebrón ya ha provocado tensión entre los clubes rivales. Pedrerol señaló que en el Barça ha sorprendido la reciente intervención del presidente del Atlético, Enrique Cerezo, que rara vez adopta una postura pública, pero que ha criticado duramente al Barça durante este proceso.

Pedrerol añadió: "El Atlético necesita que se marche allí. No quieren a un jugador descontento en la plantilla y necesitan los fondos para nuevos fichajes. El Atlético está en una situación difícil, y el Barcelona espera que Gil Marín acabe tragándose su orgullo y permita que Julián se una al Barça, ya que es la única opción real disponible.

"En el Barça ha sorprendido mucho ver a Enrique Cerezo entrar en la batalla. Cerezo suele evitar posicionarse, pero ha criticado abiertamente al Barça en varias declaraciones, una actitud que ha pillado al club por sorpresa. Si la prioridad fuera lo mejor para el club, sería vendido".