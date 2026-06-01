Julian Álvarez, Elliot Anderson y 30 jugadores que marcarán el mercado de fichajes de verano de 2026

En los próximos días la atención estará en el Mundial, con selecciones de todo el mundo llegando a Estados Unidos, México y Canadá en busca del título. Pero los clubes no detendrán sus preparativos para la próxima temporada: el mercado de fichajes promete calor todo el verano, aunque algunos jugadores aún en competencia puedan cambiar de equipo a su regreso.

Se espera un verano espectacular, pero ¿quiénes serán los protagonistas? GOAL analiza a 30 jugadores cuyo futuro marcará el mercado de 2026.