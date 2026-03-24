Jules Koundé, «impresionado» por Lamine Yamal: el lateral del Barcelona afirma que los aficionados «no se dan cuenta de lo impresionante» que es la joven promesa española

Los hombres de Flick ocupan actualmente el primer puesto de la clasificación con 73 puntos tras 29 jornadas. Esta posición clave les mantiene a solo cuatro puntos del Real Madrid, segundo clasificado. De cara al futuro, al líder de la liga le espera un calendario exigente. Se enfrentará al Atlético de Madrid a domicilio el 4 de abril en La Liga, antes de recibirlo cuatro días después en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. A continuación, el 11 de abril le espera un partido de liga contra el Espanyol, antes del crucial partido de vuelta europeo contra el Atlético el 14 de abril.