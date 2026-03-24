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Jules Koundé, «impresionado» por Lamine Yamal: el lateral del Barcelona afirma que los aficionados «no se dan cuenta de lo impresionante» que es la joven promesa española
La estrella en ascenso brilla con fuerza
El lateral derecho, de 27 años, tiene dificultades para comprender la trayectoria de su joven compañero. Yamal ya se ha consolidado firmemente entre la élite mundial, haciendo gala de una madurez técnica y una consistencia extraordinaria que siguen superando todas las expectativas a sus 18 años. El defensa francés, que ha sido una presencia fiable en la zaga blaugrana, considera que la percepción del público aún no se ha puesto al nivel de la realidad de un talento destinado a marcar una época.
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Elogios de un veterano
En declaraciones sinceras durante una retransmisión en directo en el canal de Twitch de ESN Media, Koundé expresó su profunda admiración por el delantero. Haciendo hincapié en el carácter sin precedentes de estos logros, afirmó: «Es impresionante, es algo muy, muy fuerte. No sé si la gente se da cuenta de lo bueno que es. Pero con lo que ya ha conseguido a su edad, ganar un Campeonato de Europa con 16 años y ser uno de los mejores jugadores...».
Las impresionantes cifras respaldan el revuelo
Las estadísticas confirman sin duda el asombro de su compañero de equipo. Solo esta temporada, el internacional español ha disputado 40 partidos en todas las competiciones, en los que ha sumado 21 goles y 16 asistencias. En La Liga, su balance es de unos impresionantes 14 goles y 10 asistencias en 25 partidos. En total, con el Barcelona, suma 46 goles en 146 partidos. A nivel internacional, ha disputado 23 partidos con la selección y ha marcado seis goles desde su debut en 2023. Su palmarés ya es impresionante, con una Eurocopa, dos ligas nacionales, una Copa del Rey, dos Supercopas de España y un premio al mejor jugador de la temporada.
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¿Qué les depara el futuro a los catalanes?
Los hombres de Flick ocupan actualmente el primer puesto de la clasificación con 73 puntos tras 29 jornadas. Esta posición clave les mantiene a solo cuatro puntos del Real Madrid, segundo clasificado. De cara al futuro, al líder de la liga le espera un calendario exigente. Se enfrentará al Atlético de Madrid a domicilio el 4 de abril en La Liga, antes de recibirlo cuatro días después en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. A continuación, el 11 de abril le espera un partido de liga contra el Espanyol, antes del crucial partido de vuelta europeo contra el Atlético el 14 de abril.