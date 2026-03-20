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¿Jugarán Jurrien Timber y Martin Odegaard con el Arsenal en la final de la Carabao Cup contra el Manchester City? Mikel Arteta ofrece información sobre su estado físico
Arteta espera a la última sesión para conocer las novedades sobre las lesiones
El Arsenal se prepara para enfrentarse al Manchester City en la final de la Carabao Cup, que se disputará este domingo en Wembley, con el objetivo de hacerse con su primer título de la temporada. En declaraciones a la prensa antes del partido, Arteta reveló que la última sesión de entrenamiento del sábado será el factor decisivo para ambos jugadores: «Tenemos otra sesión de entrenamiento [el sábado], así que esperamos que los que están en liza nos den buenas noticias», explicó el español. «Tenemos otra sesión, así que veamos si pueden estar disponibles».
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Reducir la plantilla a 20 jugadores
Arteta se enfrenta a una difícil decisión a la hora de reducir su plantilla a los 20 jugadores necesarios para la final. Añadió: «Todos han participado en la competición, y en la última jornada, cuando tienes la oportunidad de estar en Wembley, no dar a alguien la oportunidad de estar allí es difícil. Así que, sí, es algo en lo que hay que pensar».
Nos espera el partido contra el Manchester City
El City se interpondrá en el camino del Arsenal este domingo, y Arteta se está asegurando de que su equipo esté mentalmente preparado para la batalla táctica, centrándose en la confianza y en una preparación meticulosa. «Toda la preparación y todo el disfrute de las próximas 48 horas para llegar a Wembley de la mejor manera posible, realmente preparados y seguros de que lo vamos a conseguir», afirmó, reforzando el ambiente positivo que se respira en London Colney a pesar de la inmensa presión que supone el partido.
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Los Gunners a la caza de títulos
El camino del Arsenal hacia la final ha estado plagado de obstáculos, y Arteta está decidido a llevar a cabo la tarea hasta el final. De hecho, los Gunners siguen en una posición privilegiada para lograr un cuádruple sin precedentes: el equipo del norte de Londres lidera actualmente la clasificación de la Premier League con nueve puntos de ventaja, al tiempo que se prepara para los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Sporting de Lisboa y para el choque de cuartos de final de la FA Cup contra el Southampton.
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