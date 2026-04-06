¿Jugará Harry Kane contra el Real Madrid? Importantes novedades sobre su lesión mientras el Bayern de Múnich espera con inquietud la disponibilidad de su delantero estrella para el partido de la Liga de Campeones

Sin embargo, Vincent Kompany recibió un gran impulso el lunes, cuando Sky Alemania informó de que Kane había podido participar en la última sesión de entrenamiento del equipo. El director deportivo Max Eberl también ofreció un rayo de esperanza tras la jornada nacional del fin de semana, afirmando: «Los fisioterapeutas están trabajando en ello. Él está constantemente en las instalaciones y recibiendo tratamiento. Creemos que todo saldrá bien».

A pesar de estas noticias alentadoras, la naturaleza exacta de la lesión de Kane ha estado envuelta en misterio, lo que ha llevado a sugerir que el gigante bávaro podría estar jugando una astuta partida de póquer con sus rivales españoles. Sin embargo, el Bayern ha confirmado ahora que Kane formará parte de la expedición que se enfrentará al Madrid en el Bernabéu.