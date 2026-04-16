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¿Jugará Enzo Fernández con el Chelsea contra el Manchester United? Liam Rosenior nos pone al día tras la última sesión de entrenamiento
Fernández vuelve a la convocatoria
Fernández vuelve a estar disponible para el partido del sábado contra el Manchester United en Stamford Bridge. El centrocampista se perdió los dos últimos encuentros por una sanción del club relacionada con sus comentarios sobre un posible fichaje por el Real Madrid.
En rueda de prensa previa al duelo, Rosenior confirmó que el mediocampista de 25 años ha entrenado bien y vuelve a la convocatoria. «Enzo ha estado con el grupo y ha trabajado muy bien. Todo sigue normal para el partido», explicó el técnico del Chelsea. «Se reincorporó esta semana y el ambiente ha sido excelente. En cuanto a su dedicación y compromiso, Enzo ha estado excepcional».
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El motivo de la suspensión
Fernández recibió una sanción disciplinaria tras mostrarse abierto al interés del Real Madrid, admitir que no sabía si seguiría en el Chelsea tras el verano y expresar su deseo de vivir en la capital española. Rosenior se mantuvo firme y afirmó que el jugador, que había ejercido de capitán en ausencia de Reece James, «había cruzado una línea».
En sus dos partidos ausente, el Chelsea venció 7-0 al Port Vale en la FA Cup pero perdió 3-0 ante el Manchester City en la Premier. Su regreso refuerza un centro del campo que sufrió sin él.
Últimas noticias sobre las lesiones en la defensa de los Blues
Además del regreso de Fernández, Rosenior informó que Trevoh Chalobah está cerca de volver a jugar. El defensa no actúa desde que el París Saint-Germain eliminó al Chelsea de la Liga de Campeones, pero ya entrena en Cobham.
«Trevoh ha entrenado hoy, pero no al cien por cien; ha sido un entrenamiento adaptado», señaló Rosenior. «Tomaremos una decisión, pero está muy cerca». No obstante, el capitán Reece James, lesionado desde el partido contra el Newcastle, aún no tiene fecha de regreso. «Reece está más lejos», añadió Rosenior.
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Colwill acelera su recuperación
Levi Colwill avanza rápido en su recuperación del ligamento cruzado anterior y podría reaparecer con el Chelsea este curso. El central jugará con el filial sub-21 un amistoso a puerta cerrada el viernes para recuperar ritmo.
Rosenior confía en que el internacional inglés pueda debutar con el primer equipo antes de que acabe la temporada y afirma: «Espero que veamos a Levi pronto, es un jugador excepcional y un líder en el vestuario. Una lesión tan larga requiere un periodo de rehabilitación extenso. Quiero asegurarme de que esté al 100 % físicamente antes de considerarlo para el primer equipo».
El sábado recibe al United en Stamford Bridge en un duelo clave para la clasificación a la Liga de Campeones: los Blues, sextos con 48 puntos, pueden recortar la diferencia con el tercer puesto, que ocupa el United con 55.