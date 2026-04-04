«¡Jugará en silla de ruedas!» - A Harry Kane le han dicho que debe estar en forma para el partido contra el Real Madrid, mientras que Joshua Kimmich y Vincent Kompany ofrecen información actualizada sobre el delantero lesionado del Bayern

Después de que Kane —que ha marcado 48 goles y ha dado cinco asistencias en todas las competiciones esta temporada— se perdiera la victoria por 3-2 del Bayern en Friburgo debido a problemas en el tobillo, todas las miradas se centran ahora en el próximo partido de ida de la máxima competición europea contra el Real Madrid. El departamento médico del equipo de Múnich trabaja bajo una gran presión para que el capitán de Inglaterra esté en forma a tiempo para el gran partido del martes por la noche.

El director deportivo Max Eberl ofreció detalles sobre el proceso de recuperación actual del delantero tras la victoria en Breisgau, en declaraciones a Sky Germany. «Los fisioterapeutas están trabajando en ello. Él está constantemente en el centro y recibiendo tratamiento. Creemos que todo saldrá bien», explicó Eberl con optimismo.