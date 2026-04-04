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«¡Jugará en silla de ruedas!» - A Harry Kane le han dicho que debe estar en forma para el partido contra el Real Madrid, mientras que Joshua Kimmich y Vincent Kompany ofrecen información actualizada sobre el delantero lesionado del Bayern
Un objetivo claro para el Bernabéu
Después de que Kane —que ha marcado 48 goles y ha dado cinco asistencias en todas las competiciones esta temporada— se perdiera la victoria por 3-2 del Bayern en Friburgo debido a problemas en el tobillo, todas las miradas se centran ahora en el próximo partido de ida de la máxima competición europea contra el Real Madrid. El departamento médico del equipo de Múnich trabaja bajo una gran presión para que el capitán de Inglaterra esté en forma a tiempo para el gran partido del martes por la noche.
El director deportivo Max Eberl ofreció detalles sobre el proceso de recuperación actual del delantero tras la victoria en Breisgau, en declaraciones a Sky Germany. «Los fisioterapeutas están trabajando en ello. Él está constantemente en el centro y recibiendo tratamiento. Creemos que todo saldrá bien», explicó Eberl con optimismo.
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La curiosa afirmación de Kimmich sobre la silla de ruedas
Su compañero Joshua Kimmich se mostró especialmente optimista respecto a la situación de Kane. El capitán de Alemania apenas puede imaginar unos cuartos de final sin el goleador que ha batido todos los récords y recurrió a una metáfora drástica para subrayar la importancia del inglés. «Jugaría allí incluso en silla de ruedas», afirmó Kimmich con rotundidad, y añadió: «Espero que esté en forma y sobre el terreno de juego el martes».
Esta actitud refleja el espíritu del equipo, que viaja a España con mucho impulso tras la furiosa remontada en Friburgo. A pesar de ir perdiendo 0-2, el equipo de Múnich le dio la vuelta al partido el sábado, una victoria que les sitúa nueve puntos por delante del segundo clasificado, el Borussia Dortmund, y les acerca significativamente a asegurarse el título de la Bundesliga.
Kompany se guía por su instinto
El entrenador Vincent Kompany, que el fin de semana dio descanso a titulares habituales como Michael Olise, Konrad Laimer y Dayot Upamecano, también ve la situación con optimismo. El técnico confía en la resistencia de su delantero. «Mi intuición me dice que lo conseguirá», declaró el belga para que conste.
Para no correr más riesgos de cara al partido en Madrid, Jamal Musiala y Alphonso Davies, que habían estado de baja recientemente, solo saltaron al campo en la segunda parte en Friburgo.
- AFP
¿Ventaja para el Bayern tras el tropiezo del Real Madrid?
Mientras que el Bayern afronta el desplazamiento con una victoria en el bolsillo, a pesar de las dudas sobre Kane, el ensayo general del Real Madrid distó mucho de ser ideal. El Madrid sufrió una derrota en Mallorca, lo que aumenta aún más la presión sobre el equipo de Álvaro Arbeloa ante su público en el Bernabéu.