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WSL 2025-26 Player of the Season gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Jugadoras del Año de la Superliga Femenina: Lauren James, Khadija Shaw, Alessia Russo y el top 20 de GOAL para la temporada 2025-26 -clasificación

WSL Serie Primavera
K. Shaw
V. Miedema
L. James
A. Russo
L. Hemp
A. Thompson
J. Park
Manchester City Women
Arsenal Women
Chelsea FC Women
Manchester United Women
Brighton & Hove Albion Women
Tottenham Hotspur Women
Aston Villa Women
Women's football
FEATURES
K. Casparij
Y. Hasegawa
C. Nnadozie
J. Rose
T. Koga
K. Hanson
O. Holdt
K. McCabe
F. Kirby
L. Wubben-Moy
Kerolin
M. Caldentey
K. Seike

Así termina otra temporada de la Superliga Femenina. Tras seis años de dominio del Chelsea, el Manchester City ganó su primer título en diez años, mientras el Arsenal, último campeón antes de la temporada pasada, fue su principal rival.

La atención se centra ya en el verano, con numerosos rumores de fichajes. Jugadoras como Sam Kerr y Beth Mead han anunciado su cambio de equipo, y el futuro de la ganadora de la Bota de Oro, Khadija Shaw, acapara portadas.

Antes de que eso ocurra, repasamos las actuaciones que dejarán huella en la WSL 2025-26. Sin más preámbulos, GOAL presenta a las 20 mejores jugadoras de la temporada.

  • Lauren James Chelsea Women 2025-26Getty Images

    20Lauren James (Chelsea)

    Las lesiones han lastrado al Chelsea toda la temporada, impidiéndole defender el título de la WSL y competir en otros cuatro frentes. Dos de las jugadoras más afectadas eran, probablemente, las dos mejores del equipo.

    Una de ellas fue Veerle Buurman, que se queda a las puertas de entrar en esta lista. La defensa de 20 años se incorporó tras la primera mitad de la campaña y, aprovechando las lesiones de sus compañeras en el centro de la defensa, fue sobresaliente en sus 11 partidos como titular en la liga, nueve de ellos en 2026.

    La otra es Lauren James, que cuando jugaba solía ser la mejor sobre el campo. La delantera se perdió gran parte de la primera vuelta, volvió en noviembre y no completó 60 minutos hasta enero. La paciencia de Sonia Bompastor dio resultado y James alcanzó su mejor nivel al final del curso.

    Aunque llegó tarde para retener la WSL, su talento garantizó la clasificación a la Liga de Campeones y la Copa de la Liga: marcó cinco goles y dio cuatro asistencias en catorce encuentros, segunda mejor marca del equipo y solo superada por trece jugadoras de la división; además, terminó decimocuarta en pases clave a pesar de su larga ausencia.

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  • Fran Kirby Brighton Women 2025-26Getty Images

    19Fran Kirby (Brighton)

    Tras nueve años dominando el fútbol femenino inglés con el Chelsea, Fran Kirby llevó su talento al Brighton, donde dejó una huella enorme. Este curso han alcanzado la final de la FA Cup, en la que se medirán al Manchester City en Wembley a finales de mes.

    Ha marcado dos goles y dado tres asistencias en 17 partidos (14 como titular), cifras que no reflejan su verdadera influencia. Solo Jelena Cankovic ha realizado más pases precisos en el último tercio que ella, y Fran es segunda en pases clave y tercera en tiros a puerta. Su juego fluido y su conexión con las compañeras explican en buena medida el gran curso del Brighton, además de su evidente liderazgo.

  • Manchester United v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    18Jess Park (Manchester United)

    Esta temporada, Jess Park se convirtió en una de las delanteras más en forma de Europa. Llegada del Manchester City en verano, la internacional inglesa recibió libertad de movimiento en la derecha del ataque del Manchester United, lo que potenció su talento y le permitió vivir su campaña más productiva en la WSL. Solo seis jugadoras intervinieron en más goles: sus seis tantos y cinco asistencias representaron el 29 % de los goles del United.

    Es cierto que sufrió un bajón al final de la temporada, pues se fue en blanco en los últimos cinco partidos. Ese bajón, sumado al de todo el United, explica por qué no está más arriba en esta lista. Aun así, su posición refleja lo bien que rindió en su primer año en un nuevo rol y equipo, un buen augurio para el futuro.

  • Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    17Mariona Caldentey (Arsenal)

    Tras quedar segunda en la votación del Balón de Oro 2025, Mariona Caldentey no alcanzó ese nivel en su segunda temporada en el Arsenal, pero seguiría siendo un error ignorar lo importante que fue para que las Gunners acabaran segundas. Esto se notó más cuando la internacional española no estaba en el equipo, como en el empate contra el Brighton a principios de este mes. El equipo londinense parecía apagado e ineficaz y perdía 1-0 hasta que Caldentey entró en el descanso; con ella todo mejoró.

    Una de las razones por las que su temporada no ha acaparado tantos titulares es su nuevo rol: al jugar más retrasada en el centro del campo, sus aportaciones no se tradujeron en tantos goles ni asistencias como antes.

    Sin embargo, otras cifras confirman su influencia: fue la jugadora con más pases precisos en el último tercio, con más de 200 más que la segunda, y solo Lauren Hemp, del City, completó más pases clave.

  • Kiko Seike Brighton Women 2025-26Getty Images

    16Kiko Seike (Brighton)

    Una de las razones del gran curso del Brighton es su profundidad de plantilla: solo Chelsea y Manchester United han tenido más goleadoras esta temporada. Kiko Seike, con ocho tantos, lidera el equipo y comparte el séptimo puesto de la clasificación de máximas artilleras de la WSL.

    Con sus dos asistencias, ha intervenido en el 37 % de los tantos ligueros del Brighton, además de aportar presión, movilidad y polivalencia que potencian el juego ofensivo que busca el técnico Dario Vidosic.

    «Creo que es simplemente confianza», declaró el entrenador del Brighton el mes pasado al ser preguntado por el estado de forma de Seike. «Está creciendo, aprendiendo y asimilando la experiencia del año pasado. Ahora, en su segundo año [en este equipo], está familiarizada con sus compañeras y con las rivales». Será interesante ver cómo le va a la jugadora de 29 años en su tercera temporada en la liga el curso que viene.

  • Lotte Wubben-Moy Arsenal Women 2025-26Getty Images

    15Lotte Wubben-Moy (Arsenal)

    El Arsenal ha sufrido varias lesiones en la defensa central esta temporada. Comenzó sin Leah Williamson, quien se recuperaba de una lesión de rodilla desde la Eurocopa 2025 y regresó en diciembre. Luego, Katie Reid, justo cuando brillaba en ausencia de Williamson y se ganaba su primera convocatoria con las Lionesses, sufrió una grave lesión de ligamento cruzado anterior.

    Lotte Wubben-Moy tuvo que dar un paso al frente y lo dio. Titular en casi todos los partidos de la WSL desde noviembre, la central de 27 años aportó solidez y regularidad a una defensa muy mermada. Gracias en gran parte a sus actuaciones, las Gunners cerraron la temporada con el mejor registro defensivo de la liga.

  • Olivia Holdt Tottenham Women 2025-26Getty Images

    14Olivia Holdt (Tottenham)

    Tras brillar a su llegada al Tottenham en enero, Olivia Holdt cerró su primera temporada completa con ocho goles y tres asistencias en 21 partidos.

    La futbolista de 24 años destaca por sus goles espectaculares —dos de ellos nominados a Gol del Mes— y por su instinto decisivo: cuatro tantos dieron la victoria en duelos que acabaron 2-1, clave para que las Spurs firmaran su mejor campaña en la WSL.

    No extraña que el club le ofreciera un nuevo contrato a largo plazo en marzo. «Siento que tiene aún más potencial», afirmó el entrenador Martin Ho.

  • Katie McCabe Arsenal Women 2025-26Getty Images

    13Katie McCabe (Arsenal)

    A principios de febrero se informó de que el Arsenal dejaría marchar a Katie McCabe como agente libre este verano, lo que sorprendió. Durante sus 11 años en el club, la capitana de Irlanda había sido clave y, en los meses siguientes, su importancia crecería al cubrir el puesto de central y de centrocampista para suplir las bajas de las Gunners.

    «Le pedimos que jugara de central en el descanso», explicó la entrenadora del Arsenal, Renee Slegers, a finales de marzo, cuando McCabe ocupó ese puesto por primera vez. «Tanto Aaron [D'Antino, el segundo entrenador] como yo nos acercamos a ella y le preguntamos si tenía alguna duda sobre el puesto o el plan de juego en esa posición. Ella respondió: "No, todo bien". Y salió al campo y lo hizo. Es fantástica, una jugadora muy inteligente".

    Repitió esa labor varias veces mientras Steph Catley, ausente por lesión y por la Copa de Asia, se recuperaba. Su aportación fue clave para que el Arsenal mantuviera la mejor defensa de la liga.

    Terminó entre las cinco mejores de la WSL en centros precisos y entre las tres primeras del equipo en intercepciones, despejes y pases clave en el último tercio. Según diversos medios, esa regularidad hizo que la directiva cambiara de idea sobre su futuro antes de confirmar su salida, anunciada justo antes del último partido en Liverpool.

  • Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26Getty Images

    12Alyssa Thompson (Chelsea)

    Alyssa Thompson llegó al Chelsea con mucha presión, tras un fichaje récord en el fútbol femenino. La responsabilidad aumentó por las lesiones de la plantilla de Bompastor, así que tuvo que rendir desde el primer día a sus 20 años, lejos de casa y, a veces, en una posición no habitual.

    Aun así, sus siete goles y tres asistencias en 20 partidos (16 como titular) solo quedan por debajo de su segunda temporada en el Angel City, cuando marcó más gracias a los 26 encuentros de la NWSL.

    Aún debe pulir detalles, pero su debut en la WSL resulta prometedor: cierra la temporada como quinta en pases clave.

  • Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    11Kerolin (Manchester City)

    Que Kerolin solo haya sido titular en nueve partidos de la WSL y, aún así, figure en lo alto de esta clasificación, demuestra su impacto extraordinario pese a no ser habitual en el once del Manchester City. En solo 895 minutos sumó nueve goles y cinco asistencias, una participación directa cada 64 minutos. Solo tres jugadoras superaron esa marca.

    A veces fue irregular, normal al no ser titular fija con Andree Jeglertz, pero sus picos de rendimiento fueron sobresalientes. Nada mejor que su hat-trick ante el Chelsea en el Etihad Stadium, que dio al City una ventaja insuperable de 11 puntos en la cima.

    En los últimos partidos, jugó más centrada por la baja de Vivianne Miedema, y será interesante ver su rol la próxima temporada, cuando el City dispute más encuentros y la rotación sea imprescindible.

  • Lauren Hemp Man City Women 2025-26Getty Images

    10Lauren Hemp (Manchester City)

    Si solo contamos goles y asistencias, esta ha sido la temporada menos productiva de Lauren Hemp en la WSL desde su primer año en el Manchester City, hace ocho años. Pero, a diferencia de las seis campañas anteriores —en las que siempre superó los diez tantos y asistencias—, su aportación ha contribuido a ganar el título de la WSL por primera vez.

    Aun así, es la jugadora con más pases clave y ocasiones creadas en la WSL, y sus seis asistencias la sitúan segunda en esa estadística.

    Su estilo de juego por la banda, implacable y de manual, ha sido muy eficaz todo el curso, y su trabajo defensivo también merece elogio. Es una de las razones clave por las que el City ha conquistado la WSL por primera vez en 10 años.

  • Kirsty Hanson Aston Villa Women 2025-26Getty Images

    9Kirsty Hanson (Aston Villa)

    Antes de la temporada, pocos imaginaban que Kirsty Hanson sería la principal rival de Khadija Shaw en la lucha por la Bota de Oro de la WSL 2025-26. Sin embargo, la delantera del Aston Villa ha marcado 12 goles en 22 partidos y ha terminado tercera en la clasificación, solo por detrás de Alessia Russo y de Shaw, quizá la mejor delantera del mundo.

    Más impresionante aún es que su producción llegó con un xG de solo 6,7, el mayor sobrepaso de la liga. Entre las jugadoras con 10+ disparos, su tasa de conversión es la sexta mejor de la WSL.

    Este éxito se debe a un provechoso cambio de posición: de extremo a delantera centro, decisión tomada por la entrenadora del Villa, Natalia Arroyo.

    «Cuando Natalia llegó, jugaba de lateral-extremo y aún lo hace», explicó Hanson a Sky Sports. «Le sugerí que podía jugar más centrada, como delantera, y creo que no lo sabía en ese momento, pero desde entonces le he demostrado lo que puedo hacer». Con 28 años, hamarcado el 43 % de los goles del Villa en la WSL este curso, así que todo indica que seguirá en esa demarcación.

  • Toko Koga Tottenham Women 2025-26Getty Images

    8Toko Koga (Tottenham)

    Pocos fichajes en la WSL esta temporada superan el de Toko Koga por el Tottenham. A pesar de llegar a Inglaterra con solo 19 años y casi desconocida, la internacional japonesa ha demostrado en estos nueve meses su enorme talento.

    Se ha adaptado de forma brillante a la zaga de las Spurs y, junto a la australiana Clare Hunt, ha formado una sólida pareja defensiva. Gracias a ellas, el equipo que apenas logró dos clean sheets la temporada pasada ya suma cinco en las primeras 12 jornadas.

    A pesar de su juventud y su actual nivel, aún tiene margen de mejora. El Tottenham, que la ha vinculado hasta 2029, confía en que siga creciendo.

  • Jade Rose Man City Women 2025-26Getty Images

    7Jade Rose (Manchester City)

    Jade Rose, uno de los fichajes destacados de la temporada, fue clave en el primer título de la WSL del Manchester City en diez años. Llegada de la Universidad de Harvard, la internacional canadiense se adaptó de inmediato y ayudó al equipo —que la temporada pasada tenía el peor registro defensivo entre los cuatro primeros— a convertirse en el segundo conjunto que menos goles ha encajado este curso.

    Tras uno de sus primeros partidos, el técnico del City, Jeglertz, afirmó: «Es nueva en la liga y en el fútbol profesional, así que necesita tiempo, pero ya ha mostrado su gran nivel y será clave para el club en los próximos años». Sin embargo, la jugadora de 23 años no estaba dispuesta a esperar: llegó para dejar huella.

    Tras ser titular solo en uno de los primeros cuatro partidos del City en la WSL, Rose regresó para la victoria 3-2 sobre el Arsenal a principios de octubre y jugó todos los minutos de liga desde entonces. Esa racha coincidió con los ocho partidos en los que el City mantuvo su portería a cero, algo que no fue casualidad. Rose será un gran fichaje para el futuro, pero ya lo es en el presente.

  • Chiamaka Nnadozie Brighton Women 2025-26Getty Images

    6Chiamaka Nnadozie (Brighton)

    La temporada pasada en la WSL no hubo portera mejor —ni muchas jugadoras superiores— que Chiamaka Nnadozie. Tras cinco años en el París FC de Francia y representar a Nigeria en unos Juegos Olímpicos, dos Copas del Mundo y tres Copas Africanas de Naciones, la guardameta de 25 años atesora más experiencia de lo que su edad indica. En su primera temporada con el Brighton, aportó esa experiencia y lideró una mejora defensiva clave.

    La temporada pasada, pese a acabar quintas, encajaron 41 goles en 22 partidos; este curso solo han recibido 28.

    Todo el bloque defensivo y el cuerpo técnico merecen crédito, pero Nnadozie fue clave: según xG, evitó 5,7 goles, la mejor marca de la liga, y su porcentaje de paradas (74,7 %) también lideró el campeonato entre guardametas con al menos ocho intervenciones.

  • Alessia Russo Arsenal Women 2025-26Getty Images

    5Alessia Russo (Arsenal)

    Tras quedar tercera en la votación del Balón de Oro el año pasado, Alessia Russo mejoró sus cifras esta temporada: 19 participaciones directas en goles —récord personal— en la WSL con el Arsenal, subcampeón.

    Además, casi duplicó su tasa de pases clave por cada 90 minutos (de 0,8 a 1,5) y superó sus expectativas de xG, mostrando una gran consistencia a sus 27 años.

    Solo Shaw, la máxima goleadora de la WSL, superó sus 19 participaciones, y sus seis asistencias solo fueron superadas por dos jugadoras, con siete cada una. La internacional inglesa fue una de las futbolistas más productivas y decisivas del campeonato, con una regularidad sin precedentes, manteniendo su excelente juego de construcción y trabajo sin balón, clave para el Arsenal.

  • Vivianne Miedema Man City Women 2025-26Getty Images

    4Vivianne Miedema (Manchester City)

    Tras tres temporadas de lesiones, fue un placer ver a Vivianne Miedema recuperar la regularidad. La delantera de 29 años superó los diez partidos como titular en la WSL por primera vez desde 2021-22 y, como era de esperar, también marcó más de diez goles: diez tantos y cinco asistencias en 19 encuentros que ayudaron al Manchester City a ganar el título.

    Se perdió las últimas semanas por motivos personales —viajó a los Países Bajos al enfermar su madre—, y su ausencia recordó lo mucho que aporta. Solo tres jugadoras marcaron más goles, solo tres crearon más ocasiones claras y solo cinco dieron más asistencias que la holandesa, cuya sociedad con Shaw resultó decisiva en el título del City.

  • Kerstin Casparij Man City Women 2025-26Getty Images

    3Kerstin Casparij (Manchester City)

    Kerstin Casparij ya era una de las laterales más regulares de la WSL, pero este curso ha dado un salto cualitativo. Tras tres temporadas en la división y un mayor liderazgo en el City, la lateral de 25 años llegó a doble dígito en participaciones gol: tres tantos y siete asistencias.

    Su gran energía y su capacidad para proyectarse al ataque —tanto desbordando como asociándose en el último tercio— ayudaron al City a ser el equipo más goleador de la categoría.

    Defensivamente también brilló: acabó entre las cinco jugadoras con más entradas de la WSL, solo superada en duelos ganados por su compañera Yui Hasegawa. Su equilibrio contribuyó al segundo mejor registro defensivo del campeonato.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    2Yui Hasegawa (Manchester City)

    Yui Hasegawa ha tenido un año excepcional. Primero ayudó a Japón a ganar la Copa de Asia en marzo y luego, con el Manchester City, por fin conquistó un título importante: el primer triunfo del club en la WSL desde 2016.

    Pocas personas merecen tanto este éxito como Hasegawa, que lleva años brillando individualmente sin lograr un título colectivo. El verano pasado el nuevo técnico del City, Jeglertz, modificó el sistema para adaptar el juego al centro del campo. En un doble pivote con Laura Blindkilde Brown o Sam Coffey, Hasegawa dicta el juego y, además, aporta más profundidad en ataque.

    Gracias a ello, la jugadora de 29 años se ha consolidado como una de las mejores de la WSL: segunda en intercepciones, segunda en pases al último tercio y cuarta en ocasiones creadas. Esta vez, además, tiene el trofeo que reconoce su talento.

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    1Khadija Shaw (Manchester City)

    ¿Qué más se puede decir de Khadija Shaw? La internacional jamaicana ha demostrado ser la mejor delantera del planeta esta última temporada, logrando otra increíble racha goleadora que le ha permitido alcanzar por cuarta temporada consecutiva en la WSL la cifra de dos dígitos y ganar su tercera Bota de Oro consecutiva. Al igual que Hasegawa, ha tenido que armar paciencia para que sus esfuerzos individuales se tradujeran en éxito colectivo. Por fin ha sucedido este año, con Shaw y Miedema formando un dúo letal que ha aupado al City a ese ansiado triunfo en la WSL.

    La jugadora de 29 años parece competir en una categoría aparte: terminó ocho goles por encima en la lucha por la Bota de Oro, con un xG unos 10 puntos mejor que cualquier otra y al menos 23 tiros más que el resto. Es la delantera más prolífica, peligrosa y devastadora de la WSL, y tal vez del mundo.

    Por eso extraña más la decisión del Manchester City de dejarla marchar gratis. Este año todo encajó para el club, y ahora su estrella podría fichar por el Chelsea, uno de sus mayores rivales.

    Aunque la actual campeona de la WSL inicia un nuevo capítulo, no cabe esperar que los goles se detengan. Shaw ha demostrado, una vez más, que es la mejor del mundo.