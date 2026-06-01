Jugadora europea del año: Alexia Putellas, Khadija Shaw y las 30 mejores futbolistas de la temporada 2025-26 según GOAL -clasificación

En las ligas nacionales hubo historias destacadas: el Manchester City ganó la Superliga Femenina por primera vez en diez años y el Brighton llegó a la final de la FA Cup. Mientras tanto, en España, Francia y Alemania todo siguió igual: Barcelona, Lyon y Bayern Múnich conquistaron el triplete nacional.
Aun así, no hay que restar mérito a estas potencias, cuyas estrellas brillaron con luz propia. Como era de esperar, esas jugadoras lideran la lista de GOAL con las 30 mejores futbolistas europeas de la temporada 2025-26.