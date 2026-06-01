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European Women's POTY gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Jugadora europea del año: Alexia Putellas, Khadija Shaw y las 30 mejores futbolistas de la temporada 2025-26 según GOAL -clasificación

Women's football
A. Putellas
K. Shaw
A. Russo
V. Miedema
M. Dumornay
P. Harder
Barcelona
Manchester City Women
Arsenal Women
Real Madrid Femenino
OL Lyonnes
Paris FC
Paris Saint Germain
Bayern Múnich
TSG 1899 Hoffenheim
Liga de Campeones
WSL Serie Primavera
Liga F
Premiere Ligue
Bundesliga
M. Leon
E. Brugts
P. Guijarro
C. Pina
C. Hansen
E. Pajor
C. Weir
S. Bacha
I. Engen
T. Chawinga
R. Leuchter
W. Renard
C. Mateo
M. Kanjinga
M. Tanikawa
C. Kuever
J. Rose
VfL Wolfsburg
Felicia Schroeder
BK Haecken FF
S. Cerci
V. Lopez
K. Casparij
Y. Hasegawa
K. Buehl
FEATURES

Ha sido una gran temporada para el fútbol femenino europeo. La Liga de Campeones resultó memorable, con emocionantes duelos en las eliminatorias y un atractivo formato de fase de grupos, donde muchas estrellas brillaron antes de que el Barcelona venciera al Lyon en la final.

En las ligas nacionales hubo historias destacadas: el Manchester City ganó la Superliga Femenina por primera vez en diez años y el Brighton llegó a la final de la FA Cup. Mientras tanto, en España, Francia y Alemania todo siguió igual: Barcelona, Lyon y Bayern Múnich conquistaron el triplete nacional.

Aun así, no hay que restar mérito a estas potencias, cuyas estrellas brillaron con luz propia. Como era de esperar, esas jugadoras lideran la lista de GOAL con las 30 mejores futbolistas europeas de la temporada 2025-26.

  • Clara Mateo Paris FC Women 2025-26Getty Images

    30Clara Mateo (Paris FC)

    La regularidad del Paris FC en las últimas temporadas ha sido impresionante: este equipo parisino, que partía como menos favorito, ha llegado este año a la final de los play-offs del Campeonato tras ganar la Copa de Francia la temporada pasada. Clara Mateo ha sido fundamental en todo ello, y esta temporada está cuajando otra magnífica campaña.

    Su asistencia clave a Hawa Sangaré dio el pase a la final del Campeonato, donde vencieron 1-0 al París Saint-Germain; esa fue una de sus 12 participaciones directas en goles en la liga esta temporada.

    Su influencia en el campo y su liderazgo explican por qué el PFC ya supera al PSG y se presenta como la principal amenaza del Lyon en Francia.

    • Anuncios
  • Felicia Schroder Hacken Women 2025Getty Images

    29Felicia Schroder (Hacken)

    La Damallsvenskan sueca se juega de marzo a noviembre, no de septiembre a mayo como la mayoría de ligas europeas. Aun así, es imposible omitir a Felicia Schroder, aunque su temporada 2026 apenas empieza.

    Cuando el Hacken ganó la primera edición de la Copa de Europa Femenina de la UEFA, disputada de otoño a primavera, Schroder terminó como máxima goleadora con ocho tantos, incluidos los cuatro de su equipo en la final a doble partido contra el Hammarby, que acabaron 4-2.

    A partir de agosto, la jugadora de 19 años sumó 14 goles y cuatro asistencias en los últimos 14 partidos de liga del Hacken, lo que ayudó al equipo a ganar el título y le valió la Bota de Oro. No extraña que, según rumores, el Chelsea haya presentado una oferta récord por Schroder tras fallar en fichar a Khadija Shaw.

  • Selina Cerci Hoffenheim 2025-26Getty Images

    28Selina Cerci (Hoffenheim)

    Selina Cerci no es un nombre muy conocido en el fútbol femenino, pero es una de las jugadoras más codiciadas de la próxima ventana de fichajes tras otra excelente temporada con el Hoffenheim. Tras marcar 16 goles en la Bundesliga la temporada pasada, repitió la cifra en la 2025-26 y triplicó sus asistencias, de tres a nueve, llevando al Die Kraichgauer al cuarto puesto. Participó directamente en 25 de los 48 goles de su equipo, más de la mitad.

    Ninguna futbolista del campeonato fue más decisiva, así que no extraña que se la relacione con un fichaje por el Arsenal, campeón de Europa la temporada pasada.

  • Mariona Caldentey Arsenal Women 2025-26Getty Images

    27Mariona Caldentey (Arsenal)

    Tras un año excepcional que la llevó a quedar segunda en la carrera por el Balón de Oro, Mariona Caldentey no ha alcanzado ese nivel esta temporada. La principal razón es su nuevo rol: juega más retrasada en el centro del campo, lo que reduce sus cifras de goles y asistencias.

    Aun así, no ha tenido un mal año: aunque sus goles y asistencias han bajado, su labor en el centro del campo del Arsenal es clave. Basta ver al equipo cuando no juega o el impacto que genera entrando desde el banquillo para entender su valor.

    Solo una jugadora de la Superliga Femenina dio más pases clave esta temporada que ella, y nadie fue más precisa en el último tercio del campo. En la Liga de Campeones solo Alexia Putellas y Mapi León la superaron en esa estadística. Una muestra de lo importante que sigue siendo, aunque no siempre se note.

  • Merveille Kanjinga PSG Women 2025-26Getty Images

    26Merveille Kanjinga (París Saint-Germain)

    Solo Romee Leuchter ha participado en más goles en la Ligue 1 esta temporada que Merveille Kanjinga, quien vive su temporada de consagración. En su primera campaña completa en París, tras llegar desde el TP Mazembe en enero del año pasado, la delantera se ha adaptado al máximo nivel con 15 goles y ocho asistencias en todas las competiciones.

    Su aportación ha sido un rayo de luz en una temporada difícil para el PSG, eliminado en la fase de grupos de la Liga de Campeones, fuera de la final de los play-offs y derrotado en dos finales de copa ante el Lyon.

  • Tabitha Chawinga Lyon Women 2025-26Getty Images

    25Tabitha Chawinga (Lyon)

    A pesar de su limitado tiempo de juego, Tabitha Chawinga ha brillado esta temporada: marcó 13 goles y dio 5 asistencias en solo 846 minutos en la liga, una contribución directa cada 47 minutos.

    Sin embargo, una lesión le impidió jugar las semifinales de la Liga de Campeones ante el Arsenal y le redujo a un papel de suplente en la final.

    Aun así, fue clave en la trayectoria del OL hasta la final, especialmente con su actuación ante el Wolfsburgo en cuartos y su doblete en la final de los play-off que aseguró la liga, cerrando el año con un nuevo triplete nacional.

  • Camilla Kuver Wolfsburg Women 2025-26Getty Images

    24Camilla Kuver (Wolfsburgo)

    Antes de renovar en marzo, Camilla Kuver fue vinculada al Barcelona gracias a su gran nivel con el Wolfsburgo.

    Tras superar una etapa difícil por lesiones y consolidarse como promesa en el Frankfurt, la centrocampista ha mostrado esta temporada una gran fiabilidad física, dejando atrás esos problemas.

    Su actuación más destacada llegó en la ida de cuartos de la Liga de Campeones, donde su gol dio el 1-0 ante el Lyon y neutralizó a las futuras finalistas. También brilló frente a Juventus, Real Madrid y PSG.

    Disfrutar de su juego a este nivel, tras todo lo sufrido, resulta una auténtica delicia. «Eso hace este momento aún más especial», declaró a GOAL.

  • momoko tanikawaGetty Images

    23Momoko Tanikawa (Bayern de Múnich)

    Cuando el Bayern de Múnich visitó Old Trafford para enfrentar al Manchester United en la ida de cuartos de la Liga de Campeones, el entrenador José Barcala debió tomar una decisión importante. Momoko Tanikawa, recién vuelta de la Copa de Asia con Japón, estaba disponible, pero Barcala no quería sobreutilizarla tras un mes exigente. Finalmente, le dio 30 minutos desde el banquillo y, como dijo el técnico, «ella marcó la diferencia».

    Asistió el segundo tanto y anotó el tercero en la victoria 3-2, recordando por qué, con solo 21 años, es pieza clave de las campeonas alemanas.

    «Es muy independiente», explicó Barcala. «Es impredecible, recibe bajo presión, se mueve en los espacios y, al llegar al último tercio, es letal».

    Esta temporada ha marcado 13 goles en todas las competiciones —incluido uno en la final de la DFB-Pokal—, y ha contribuido al triplete nacional del Bayern y a su mejor actuación en la Liga de Campeones en cinco años.

  • Vicky Lopez Barcelona Women 2025-26Getty Images

    22Vicky López (Barcelona)

    Varias jóvenes del Barcelona han destacado este curso, gracias a las restricciones económicas que han potenciado la cantera. Desde Clara Serrajordi hasta Sydney Schertenleib, el futuro parece asegurado, sobresaliendo las actuaciones de Vicky López.

    Con 19 años, lleva tiempo considerada una gran promesa y este curso ha brillado gracias a la falta de fichajes y a las lesiones de Patri Guijarro y Aitana Bonmati. Solo dos jugadoras de la Liga F sumaron más goles y asistencias: López firmó nueve de cada en solo 17 titularidades. Además, brilló en la ida de cuartos de la Champions contra el Real Madrid.

  • Jade Rose Man City Women 2025-26Getty Images

    21Jade Rose (Manchester City)

    Jade Rose ya destacaba antes de llegar al Manchester City el verano pasado: había jugado con Canadá mientras estudiaba en Harvard. Esta es su primera temporada en el fútbol profesional de clubes, lo que hace aún más notable su rendimiento.

    A pesar de los cambios —nuevo club, liga, compañeras y entrenador—, su adaptación ha sido brillante. Aunque su pareja en el centro de la defensa ha variado, la jugadora de 23 años siempre ha mostrado fiabilidad.

    Es quinta en la WSL en tiros bloqueados, lidera al City en despejes y figura entre las cinco mejores en intercepciones y duelos aéreos ganados. También destaca en la posesión: solo dos jugadoras de la liga inglesa registran más pases precisos que ella, y es segunda en el equipo en pases largos acertados.

    «En los próximos años podría convertirse en una de las mejores defensas del mundo», afirma la delantera estrella del City, Khadija Shaw. Eso lo dice todo.

  • Selma Bacha Lyon Women 2025-26Getty Images

    20Selma Bacha (Lyon)

    El Lyon perdió la ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal, pero ganó la vuelta en casa y avanzó a la final gracias a dos factores: el regreso de Melchie Dumornay y el de Selma Bacha.

    En su primera temporada, Jonatan Giraldez ha rotado mucho el equipo en la liga, lo que ha permitido que algunas jugadoras clave llegaran frescas a la Champions y a otros partidos clave. Bacha, por tanto, solo fue titular en 12 encuentros ligueros del OL.

    Aun así, sumó siete asistencias y figuró entre las mejores de las campeonas de Francia, que conquistaron el triplete nacional y llegaron a la final de la Liga de Campeones.

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    19Caroline Weir (Real Madrid)

    Varios jugadores de renombre cambiarán de equipo este verano, pues sus contratos vencen antes de un mercado de fichajes frenético. Entre ellos destaca Caroline Weir, cuya última temporada en la Liga F con el Real Madrid ha sido la más prolífica de su carrera.

    Solo dos futbolistas de la Liga F intervinieron en más goles: la escocesa marcó 13 y dio 5 en 18 partidos como titular, clave para que el club blanco acabara segundo. Pese a la goleada que Las Blancas sufrieron ante el Barça en cuartos de la Champions, la escocesa fue una de las más productivas en la máxima competición europea: cinco goles y dos asistencias en nueve partidos, octava en contribución goleadora, aunque todas las que la superan jugaron más minutos.

    Con 30 años, Weir ha demostrado ser una jugadora de élite capaz de cambiar partidos. Tras cuatro temporadas sin títulos, todo indica que el Lyon, finalista de la Liga de Campeones, la fichará para que aporte su talento a la causa.

  • Wendie Renard Lyon Women 2025-26Getty Images

    18Wendie Renard (Lyon)

    Wendie Renard, leyenda del fútbol femenino, sigue brillando y fue clave en otra gran temporada del Lyon. Su compenetración con el fichaje Ingrid Engen en el centro de la defensa ha sido excelente.

    Destacó en la goleada 4-0 al Wolfsburgo en cuartos de la Champions, tras perder 1-0 en la ida, y en la vuelta de semis ante el Arsenal, donde marcó de penalti para igualar la eliminatoria.

    Ese tanto fue uno de los diez que anotó la imponente central, siempre peligrosa desde los 11 metros y en el juego aéreo. Su excelencia defensiva y su aportación en ambas áreas la consolidan como una de las mejores jugadoras de Europa esta temporada.

  • Kerstin Casparij Man City Women 2025-26Getty Images

    17Kerstin Casparij (Manchester City)

    Kerstin Casparij, lateral derecho del Manchester City, ha dado un paso más esta temporada. En su cuarto curso en el club, la holandesa de 25 años se convirtió en la única defensora de la WSL con al menos diez participaciones en goles: tres tantos y siete asistencias.

    Su gran energía encajó a la perfección con el estilo que el nuevo técnico, Andree Jeglertz, quería para el equipo: apoyar el ataque y cubrir en defensa con equilibrio. Gracias en parte a ella, el City acabó como máximo goleador de la división y con el segundo mejor ataque.

  • Romee Leuchter PSG Women 2025-26Getty Images

    16Romee Leuchter (París Saint-Germain)

    Algunos clubes de élite podrían desafiar al París Saint-Germain en el mercado de verano, pues Romee Leuchter entra en el último año de su contrato. La holandesa marcó siete goles más que cualquier otra jugadora de la Ligue 1, lo que le dio la Bota de Oro; además, sumó 18 tantos y siete asistencias en solo 19 partidos, y fue, de lejos, la más productiva de la liga.

    Además, intervino en 25 de los 51 goles del PSG y marcó 18 veces, pese a que su media de goles esperados era de solo 9,17.

    No fue un éxito aislado: en su curso debut marcó nueve goles y dio cuatro asistencias en 15 titularidades. Ahora, con 25 años, ha dado un nuevo salto tras las salidas de otras delanteras en el mercado estival.

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    15Claudia Pina (Barcelona)

    La temporada de Claudia Pina tuvo dos caras. Empezó fuerte: 20 goles y ocho asistencias en 27 partidos, liderando la Bota de Oro de la Liga F. Tras el Año Nuevo bajó su ritmo, con solo 10 goles y una asistencia en 25 encuentros.

    Aun así, Pina se llevó la Bota de Oro, marcó en la final de la Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid y fue clave en el cuádruple del Barça, especialmente en Liga, donde brilló como una de las mejores jugadoras de Europa.

  • Vivianne Miedema Man City Women 2025-26Getty Images

    14Vivianne Miedema (Manchester City)

    Hace tiempo que no vemos a Vivianne Miedema en su mejor nivel, al menos de forma constante. Las lesiones la han acosado desde la rotura del ligamento cruzado anterior en 2022, con operaciones y dificultades para mantenerse en forma. Sin embargo, tras mostrar su calidad en su primera temporada con el Man City, este año ha vuelto a su mejor nivel y ha ayudado al club a ganar la WSL.

    Es la primera vez en cuatro años que la delantera de 29 años llega a diez goles en la WSL; solo dos jugadoras suman más tantos y asistencias, a pesar de que Miedema se perdió las últimas semanas de la temporada para cuidar a su madre, que sufría una enfermedad grave.

    Pese a ello, cerró la liga con dos tantos en la goleada por 3-0 al United en Old Trafford y, ya en la final de la FA Cup, marcó un gol decisivo que dio el doblete al City por primera vez en una década.

  • Ingrid Engen Lyon Women 2025-26Getty Images

    13Ingrid Engen (Lyon)

    Tras alternar durante su carrera entre el mediocampo defensivo y la defensa central, Ingrid Engen ha brillado esta temporada como central. El técnico del Lyon, Giraldez, la conoce bien de su etapa en el Barcelona. Esa mutua comprensión ha sido clave: Engen ha rendido a gran nivel.

    Ha sido clave en la Liga de Campeones, donde jugó los 10 partidos completos hasta la final y solo descansó en el duelo de grupos contra el St. Pölten. Su calidad con el balón ayudó a Giraldez a implementar su estilo, y su defensa mantuvo sólido al OL pese a la vocación ofensiva del equipo.

    Puede pasar desapercibida, pero este curso ha recordado por qué no debería ser así: es fiable y completa al más alto nivel, ya sea en defensa o en el medio.

  • Mapi Leon Barcelona Women 2025-26Getty Images

    12Mapi León (Barcelona)

    Se ha hablado mucho del impacto que tendrán algunas de las salidas del Barcelona este verano. Con Alexia Putellas, el club pierde a una de las mejores jugadoras del planeta, mientras que Ona Batlle, que se incorporará al Arsenal, es una de las mejores laterales del fútbol femenino. Sin embargo, apenas se ha comentado —al menos fuera del club— cuánto van a echar de menos a Mapi León.

    León es una de las mejores centrales del mundo, y así lo demostró en su última temporada pese a perderse unos meses por lesión. Su calidad en la posesión destaca, pero a sus 30 años sigue siendo una defensora excelente, con anticipación, ritmo y timing en el tackle que resultan vitales en un equipo que suele dominar.

    Clave en el cuádruple del Barça, se marchará gratis y, al parecer, fichará por el London City Lionesses.

  • Esmee Brugts Barcelona Women 2025-26Getty Images

    11Esmee Brugts (Barcelona)

    Esmee Brugts ha tenido una temporada excepcional. Llegó al Barcelona como delantera versátil y, tras la marcha de Fridolina Rolfo, se adaptó con éxito al lateral izquierdo.

    Desde esa posición más retrasada ha marcado 11 goles y dado ocho asistencias, y fue especialmente notable su aportación en la recta final de la temporada. En la recta final, con la pugna por el cuádruple en juego, marcó cinco goles y dio dos asistencias en nueve titularidades, serie que inició con el 6-2 al Real Madrid en la ida de cuartos de la Champions.

    Además, aportó goles o asistencias en la final de la Supercopa, en los cuatro duelos europeos previos a la final y en la final de la Copa de la Reina.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    10Yui Hasegawa (Manchester City)

    Yui Hasegawa ha tenido un año excepcional. Tras capitanear a Japón a ganar la Copa de Asia en marzo, la centrocampista por fin celebró su primer título con el Manchester City: fue clave en la conquista de la Superliga Femenina y de la FA Cup.

    Como suele ocurrir con las centrocampistas defensivas, es difícil encontrar cifras que muestren lo buena que ha sido Hasegawa, pero su versatilidad se refleja en las estadísticas de la WSL, donde figura entre las cinco primeras en intercepciones, pases al último tercio y ocasiones creadas.

    Además, en un sistema que le permite proyectarse más al ataque, ha sumado varias participaciones en goles. La más destacada fue su asistencia en la semifinal de la FA Cup ante el Chelsea, donde aprovechó un pase erróneo de Hannah Hampton y centró para Khadija Shaw, quien cabeceó el 3-2 que completó la remontada y llevó al City a Wembley, donde vencieron 4-0 al Brighton.

  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    9Caroline Graham Hansen (Barcelona)

    La regularidad de Caroline Graham Hansen sigue sorprendiendo. Esta temporada ha vuelto a demostrar por qué es una de las mejores del mundo.

    Tras un sólido inicio de campaña, se agrandó bajo presión: marcó dos goles y dio tres asistencias en los tres clásicos ante el Real Madrid, y brilló con dos asistencias en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich, que acabó 4-2.

    En total sumó 14 goles y 16 asistencias, cifras algo inferiores a sus mejores campañas pero aún así impresionantes. Disputar la final de la Liga de Campeones en su Oslo natal fue el broche dorado a un año de alto nivel.

  • Alessia Russo Arsenal Women 2025-26Getty Images

    8Alessia Russo (Arsenal)

    Alessia Russo ha mejorado mucho en los últimos dos años. La temporada pasada marcó 19 goles y dio 17 asistencias, logrando el título europeo con Inglaterra y la Liga de Campeones con el Arsenal, lo que la llevó al podio del Balón de Oro. Este año no ha habido triunfos colectivos, pero a nivel individual ha mejorado sus cifras goleadoras.

    A pesar de no haber tenido un gran torneo que sumara a sus números —tras acumular cinco contribuciones directas a goles en la Eurocopa 2025—, Este curso 2025-26 suma 29 goles y nueve asistencias, brillando tanto como ‘9’ como ‘10’ del Arsenal, y la técnico Renee Slegers las ha alineado juntas a menudo.

    Lo más impresionante es cuántas de esas actuaciones decisivas se han producido en la Liga de Campeones, en los partidos más importantes. El año pasado marcó siete goles cuando el Arsenal ganó el título y esta vez ha sumado ocho, en una temporada en la que las Gunners estuvieron a punto de volver a la final. Es una jugadora que destaca en los partidos importantes.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Seaso FriendlyGetty Images Sport

    7Klara Buhl (Bayern de Múnich)

    Klara Buhl ha vivido dos años intensos. Siempre fue reconocida, pero en las dos últimas temporadas dio un salto cualitativo que la convirtió en jugadora decisiva en los grandes escenarios.

    Esta temporada ha marcado 10 goles y dado 22 asistencias, pese a perderse dos meses de competición en primavera. La lesión la marginó del duelo de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester United y puso en duda su presencia en la semifinal ante el Barcelona. Aun así, con solo un breve regreso como suplente, fue un dolor de cabeza para las catalanas en la ida.

    En el Allianz Arena, donde el Bayern empató 1-1, dejó en evidencia a Batlle, una de las mejores laterales del mundo, y nadie diría que acababa de recuperarse. Su actuación resumió la calidad que ha mostrado toda la temporada.

  • Patri Guijarro Barcelona Women 2025-26Getty Images

    6Patri Guijarro (Barcelona)

    Esta temporada ha confirmado lo indispensable que es Patri Guijarro para el Barcelona. La internacional española se perdió tres meses de competición y, sin ella, el equipo no fue el mismo. Como dijo Ingrid Engen, su excompañera en el Barça y ahora en el Lyon, antes de la final de la Liga de Campeones: «Cuando Patri juega, el Barça practica un fútbol de primer nivel».

    Su labor como mediocampista defensiva es difícil de cuantificar, pero, como dice el entrenador Pere Romeu, es «parte del cerebro del equipo». Con balón muestra calidad y visión, y sin él destaca por su trabajo defensivo.

    Además, aparece en los momentos clave: marcó dos goles en la final de la Liga de Campeones ante el Wolfsburgo hace tres años y, en la de este año, lideró el contraataque que culminó Ewa Pajor. Guijarro es, sencillamente, una de las mejores.

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    5Khadija Shaw (Manchester City)

    Esta temporada en Inglaterra no ha habido mejor jugadora que Khadija Shaw, quien marcó 27 goles en todas las competiciones con el Manchester City y guió al equipo a su primer título de la WSL en diez años y a su primera FA Cup en seis. Es la cuarta temporada que Shaw alcanza los dos dígitos en la WSL, lo que le ha valido su tercera Bota de Oro consecutiva. Esta vez, el éxito colectivo hace aún más especial el logro personal para una jugadora que ha sufrido finales de temporada decepcionantes.

    Además, ha aportado nueve asistencias y un trabajo defensivo que sus compañeras destacan.

    Ya sea presionando desde arriba o despejando de cabeza los centros en su propia área, la internacional jamaicana es una delantera completa y ha vuelto a ser una de las mejores jugadoras del mundo esta temporada.

  • Manchester United FC v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    4Pernille Harder (Bayern de Múnich)

    A sus 33 años, Pernille Harder ha vivido una de sus mejores temporadas. Y eso impresiona, pues es una de las mejores jugadoras de la historia del fútbol femenino, probable ganadora del Balón de Oro en 2020 y campeona de liga desde 2016.

    Este año ha ayudado al Bayern de Múnich a lograr otro triplete nacional con 20 goles y nueve asistencias en 29 partidos, y ha llevado al club a su mejor campaña en la Liga de Campeones en cinco años. En esa competición marcó ocho goles y dio tres asistencias en nueve encuentros, mientras el Bayern llegaba a semifinales. El Barcelona, que acabaría campeón, ganó la eliminatoria 5-3, pero Harder brilló y mantuvo a su equipo en el partido.

    Ha sido una temporada increíble para la capitana del Bayern, que no muestra signos de bajar el ritmo.

  • Melchie Dumornay Lyon Women 2025-26Getty Images

    3Melchie Dumornay (Lyon)

    A sus 22 años, Melchie Dumornay ya es una de las mejores jugadoras del mundo. Tras actuar como ‘9’ la temporada pasada, el nuevo entrenador del Lyon, Giraldez, la ha recolocado en el centro del campo para aprovechar su versatilidad y aumentar su influencia en los partidos.

    «Una nueve solo tiene oportunidades muy específicas», explicó. «Ella puede hacer mucho más».

    A lo largo de la temporada ha sido, con frecuencia, la mejor en el campo. En la Liga de Campeones brilló ante Arsenal, Wolfsburgo y Manchester United en la fase de grupos, y sus actuaciones en las vueltas de cuartos y semifinales resultaron decisivas.

    Aun así, no pudo celebrar un título europeo, pero esta temporada ha sido extraordinaria: marcó en las tres finales nacionales —incluido un hat-trick en la final de liga— y ayudó al Lyon a lograr el triplete.

  • Ewa Pajor Barcelona Women 2025-26Getty Images

    2Ewa Pajor (Barcelona)

    Ewa Pajor lleva años siendo una de las mejores delanteras del fútbol. Fichada por el Wolfsburgo a los 18 años, cuando ya destacaba en Polonia, se convirtió en una estrella mundial pese a jugar con una selección de menor rango y en una liga poco mediática. Hace dos años se mudó a Barcelona, y este curso su proyección ha despegado.

    La temporada pasada ganó el Trofeo Gerd Müller del Balón de Oro con 52 goles —19 más que cualquier otra jugadora— y quedó octava en la votación principal. Ahora, pese a haber bajado su ritmo goleador, es candidata seria al Balón de Oro.

    Aun así, sus 33 tantos la sitúan entre las máximas artilleras del continente y varios llegaron en instantes clave. Su doblete en la final de la Liga de Campeones, que le dio el título en su sexto intento, elevó a siete sus goles en cinco eliminatorias. Antes, marcó cuatro en la fase de grupos y superó por dos a Russo para llevarse la Bota de Oro del torneo. Siempre apareció en los momentos clave.

  • Alexia PutellasGetty Images

    1Alexia Putellas (Barcelona)

    Alexia Putellas ha sido la mejor jugadora de Europa esta temporada. En su última campaña con el Barcelona, la doble ganadora del Balón de Oro lideró la conquista del cuádruple.

    Con 22 goles y 12 asistencias en todas las competiciones, sus números hablaron por sí solos. Destacó en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich, donde marcó dos tantos que dieron el pase a la final. También brilló con tres goles y tres asistencias en los tres duelos consecutivos contra el Real Madrid.

    Además, su liderazgo fue clave: con Guijarro y Bonmatí lesionadas varios meses, Putellas guió a las jugadoras más jóvenes en el centro del campo y las hizo crecer.

    Es una de las mejores de la historia y esta temporada lo ha demostrado.