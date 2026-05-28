Jugador europeo del año: Harry Kane, Lamine Yamal y los 50 mejores futbolistas de la temporada 2025-26 según GOAL -clasificación

Ambos finalistas cuentan con jugadores que han brillado esta temporada, y algunos de los mejores del continente se verán las caras en Hungría. Pero no son los únicos: otros equipos y futbolistas también han destacado en la campaña 2025-26.

El Bayern Múnich e Inter lograron el doblete en Alemania e Italia, mientras que el Barcelona superó al Real Madrid en La Liga. Además, equipos como Como y Betis alcanzaron la Champions, y Lens y Real Sociedad rompieron sequías de títulos coperos.

¿Quiénes fueron los jugadores más destacados? Los redactores y editores de FootballCo de toda Europa han votado. Este es el top 50: