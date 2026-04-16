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Jürgen Klopp y el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, encabezan la lista del Real Madrid si destituyen a Álvaro Arbeloa
Aumenta la presión sobre Arbeloa
Tras la eliminación de la Liga de Campeones a manos del Bayern de Múnich, el exdefensa del Madrid está en el punto de mira. Además, el equipo está a nueve puntos del Barcelona en La Liga, lo que ha activado las alarmas en la directiva ante la posibilidad de una temporada sin títulos.
Arbeloa, ascendido en enero del Castilla B para reemplazar a Xabi Alonso, no ha logrado mantener el nivel exigido. Se informa que Florentino Pérez evalúa un cambio en el banquillo para enderezar el rumbo del club.
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¿Podría Klopp sentirse tentado?
Desde hace tiempo, la directiva del Real Madrid sueña con fichar a Klopp. El técnico alemán, ahora directivo del grupo Red Bull, tiene el carisma y la táctica que admira Pérez, según el Daily Mail. Su experiencia en vestuarios de élite y sus éxitos con el Liverpool lo convierten en el candidato ideal para liderar una nueva era en el club.
No obstante, ficharlo no será fácil: desde que dejó Anfield tras la temporada 2023-24, ha mostrado poco interés en regresar a la presión del banquillo. Aun así, el atractivo del Bernabéu podría seducir al técnico de 58 años y llevarlo de vuelta a la banda.
Pochettino y la conexión con Mbappé
Pochettino, actual seleccionador de la USMNT, es uno de los favoritos de Pérez. El Real Madrid ya se interesó por él en sus etapas en el Tottenham y el PSG, y sigue gozando de gran prestigio entre los dirigentes del club.
Además, su sólida relación con Kylian Mbappé —forjada en el PSG— podría ser clave para sacar lo mejor del delantero. Su experiencia en la gestión de talentos de élite y su conocimiento de las grandes citas lo convierten en un candidato muy atractivo.
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La influencia inglesa en el Bernabéu
La llegada de Klopp o Pochettino tendría importantes repercusiones para el contingente inglés del Madrid. Ambos han sido clave en el crecimiento de las estrellas de Inglaterra: a Pochettino se le atribuye el meteórico ascenso de Harry Kane y Dele Alli en el Tottenham, mientras que Klopp lanzó a la fama a Trent Alexander-Arnold en el Liverpool.
Ahora que Alexander-Arnold y Jude Bellingham son piezas clave en la capital española, su familiaridad táctica podría ser decisiva. Por ahora, Arbeloa sigue en el cargo, pero con dos de los técnicos más destacados del momento a la espera, la presión por resultados inmediatos es mayor que nunca.